Видео-онлайн с антипутинских акций «Он нам не царь» 5.05.2018, 11:12

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ФОто: twitter.com/teamnavalny

Протесты проходят во многих городах России, а в Москве начнутся в 14-00.

В России проходят протестные акции "Он нам не царь", организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Митинги уже прошли в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Иркутске и Комсомольске-на-Амуре. Еще в нескольких городах акции проходят прямо сейчас. В них участвуют от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

В Барнауле на согласованной акции задержали около 15 активистов. В Красноярске перед митингом в полицию отвезли координатора местного штаба Навального Яну Герасимову. Во время самой акции ОМОН начал задерживать людей десятками, применяя при этом силу, сообщает корреспондент издания "Сибирь.Реалии" с места событий.

В Челябинске был задержан волонтер Навального Александр Беляев. Сообщается также о задержании Бориса Павлова, сотрудника штаба оппозиционера в Кемерове. Главу этого штаба Ксению Пахомову доставили в следственный комитет и предъявили обвинение в оскорблении судьи, сообщил в прямом эфире соратник Навального Леонид Волков.

В Томске, где прошло несогласованное шествие, после акции была задержана координатор штаба Навального Ксения Фадеева.

В Москве начало акции "Он нам не царь" запланировано на 14.00. Навальный призывал своих сторонников мирно и без оружия выйти на Пушкинскую площадь, ссылаясь на право, предусмотренной российской Конституцией.

Власти Москвы не согласовали акцию, а прокуратура предупредила оппозиционера о возможных негативных последствиях проведения несанкционированного митинга. В центр столицы в настоящее время стягивают полицию, ОМОН, Росгвардию и автозаки.

Протестные акции "Он нам не царь" приурочены к очередной инаугурации Владимира Путина на пост президента России, которая состоится 7 мая. Накануне митингов в Санкт-Петербурге, Тамбове, Чебоксарах и других городах были арестованы сторонники Навального.