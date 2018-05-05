закрыть
5 мая 2018, суббота, 15:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Долой царя!»: акции протеста в Москве и Санкт-Петербурге (Видео, онлайн)

5
  • 5.05.2018, 14:09
  • 1,987
ФОто: twitter

(обновляется) В Москве и Санкт-Петербурге в 14.00 началась акция протеста "Он нам не царь".

На акцию вышли сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального. В протестах участвуют тысячи человек.

В Москве акция проходит на улице Тверской. В Санкт-Петербурге, – на Дворцовой площади.

Спустя 15 минут после начала акции сотрудники милиции стали задержать участников. Людей выхватывают из толпы и ведут в автозаки.

В подавлении акции участвуют также казаки. Казаки били демонстрантов нагайками.

Лидера оппозиции Алексея Навального отсекли от участников демонстрации. Его арестовали.

Люди скандируют «Позор!».

Сотрудники полиции действуют крайне жестко. Они врезаются в толпу целыми группами, валят людей на землю и уводят.

12 апреля Навальный анонсировал митинги своих сторонников 5-го и 6 мая "Он нам не царь", приуроченные к инаугурации президента России Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.

24 апреля Навальный заявил, что акция оппозиции в центре Москвы состоится, хотя власти отказались ее согласовать. Мэрия Москвы уведомила о запрете на проведение в городе 5 мая митингов.

4 мая, накануне протестных акций в шести городах России задержали сторонников Навального.

Акции протеста уже прошли в городах на востоке РФ. Сообщается о десятках задержанных участников протестов. Навальный сообщил, что ушел от наружного наблюдения и провел ночь в "секретном месте", чтобы попытаться принять участие в акции протеста.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич