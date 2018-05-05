«Долой царя!»: акции протеста в Москве и Санкт-Петербурге (Видео, онлайн) 5 5.05.2018, 14:09

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ФОто: twitter

(обновляется) В Москве и Санкт-Петербурге в 14.00 началась акция протеста "Он нам не царь".

На акцию вышли сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального. В протестах участвуют тысячи человек.

В Москве акция проходит на улице Тверской. В Санкт-Петербурге, – на Дворцовой площади.

Спустя 15 минут после начала акции сотрудники милиции стали задержать участников. Людей выхватывают из толпы и ведут в автозаки.

В подавлении акции участвуют также казаки. Казаки били демонстрантов нагайками.

Лидера оппозиции Алексея Навального отсекли от участников демонстрации. Его арестовали.

Люди скандируют «Позор!».

Сотрудники полиции действуют крайне жестко. Они врезаются в толпу целыми группами, валят людей на землю и уводят.

12 апреля Навальный анонсировал митинги своих сторонников 5-го и 6 мая "Он нам не царь", приуроченные к инаугурации президента России Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.

24 апреля Навальный заявил, что акция оппозиции в центре Москвы состоится, хотя власти отказались ее согласовать. Мэрия Москвы уведомила о запрете на проведение в городе 5 мая митингов.

4 мая, накануне протестных акций в шести городах России задержали сторонников Навального.

Акции протеста уже прошли в городах на востоке РФ. Сообщается о десятках задержанных участников протестов. Навальный сообщил, что ушел от наружного наблюдения и провел ночь в "секретном месте", чтобы попытаться принять участие в акции протеста.