Эксперты назвали 10 культовых внедорожников 6.05.2018, 9:08

Автомобили, которые могут претендовать на титул «боги бездорожья».

Составлен ТОП-10 легендарных трехдверных внедорожников. Рейтинг представило издание motor.ru. По его версии, уменьшенный вес и короткая база позволяют таким машинам чувствовать себя в условиях бездорожья значительно увереннее, сообщает 5-tv.ru.

GMC S-15 Jimmy/Chevrolet S-10 Blazer. Братья-близнецы, которых можно назвать чуть ли не основоположниками всего класса. Первый в истории автомобилестроения представитель данного сегмента, GMC Typhoon, появился именно на базе GMC S-15 Jimmy. Правда, последний действительно не боялся выезжать на бездорожье и был обут в «зубастую» резину. В качестве базы для спортивного внедорожника выбрали именно «трехдверку» — излишества в спорте ни к чему. Сама же модель S-15/S-10 была снята с производства через 10 лет после старта продаж — ее вытеснила модификация с пятью двреьми.

Mitsubishi Pajero Evolution. Это один из самых спортивных внедорожников Mitsubishi — создавался под стандарты ни больше, ни меньше марафона «Париж — Дакар», в его конструкции ничего лишнего. За 2 года (1997 — 1999) было выпущено 2,5 тысячи таких внедорожников: с 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 280 лошадиных сил и разными вариантами коробки передач

Toyota Land Cruiser (FJ40). Эта «трехдверка» была в разы популярнее, чем ее пятидверная версия — даже о существовании такой знают далеко не все. Выпускалась модель еще с тех времен, когда первые полноприводные вездеходы начали менять брезенотовые крыши на металлические (1960-е) — и вплоть до 2001 года. «Пятидверка», к слову, сдулась в 60-е.

Jeep Wrangler. Преемник знаменитого армейского «Виллиса» с брезентовой крышей. Однако в модификации последнего с дверьми дверей все же было три. Wrangler первого поколения пошел по стопам своего «деда» Willysʼа. Еще две двери авто получили машины третьего поколения Wrangler.

Range Rover. Оригинальная версия начала выпускаться в 1970 году — и была трехдверной. Пятидверная модификация появилась лишь в 1981-м.

Dodge Ramcharger. Еще один внедорожник с распашной «калиткой» производили с 1974 по 1994 годы. Этой моделью концерн Chrysler ответил Ford Bronco.

Ford Bronco. Среди «американцев»-внедорожников этот — на особом счету. Он выпускался в 1966—1996 годах и составлял достойную конкуренцию «японцам», прежде всего, Land Cruiser. Кроме того, можно сказать, что эта модель начала гонку вооружений, обратив внимание на новый, ставший популярным среди молодежи, класс машин производителей-гигантов GM и Chrysler. К слову, уже в конце будущего года компания представит новый Bronco на шасси последнего Ford Ranger.

Suzuki Jimny.И эту легенду ждет в ближайшем будущем перерождение. Компания уже заявила о том, что прекращает производить авто последнего поколения этой модели (с 1998 года на конвейере оно претерпело и не так уж много изменений).

Isuzu VehiCROSS. Вот его перерождения ждать пока не приходится. Он выпускался с 1997 по 1999 годы, автоспортом как упомянутый выше Pajero Evolution не грезил, а получился вещью в себе. Хотя в «Дакаре» он все-таки при этом побеждал: второй и четвертый спецучасток марафона 1998 года был именно за причудливым трехдверником Isuzu. Под капотом - 3,2-литровый (или 3,5-литровый) V6, четырехступенчатый «автомат».

ВАЗ «Нива». Бывают «Нивы» пятидверки и пикапы, но классика жанра — это, конечно же, короткая база и три двери.