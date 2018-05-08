закрыть
8 мая 2018, вторник, 11:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Проблемные активы белорусских банков достигли рекордного уровня

  • 8.05.2018, 9:56

При этом капитал банков уменьшился.

По данным Национального банка, проблемные активы белорусских коммерческих банков (без учета Банка развития) в марте текущего года выросли до максимального уровня с конца 2016 года и составили 5 729,3 млн. BYN, сообщает select.by.

Это на 3,2% больше, чем на конец февраля 2018 года.

Доля проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, при этом, хотя и выросла до 13,1% с 12,8% в феврале, но осталась далекой от рекордного уровня, так как активы, подверженные кредитному риску, увеличились за год в большей степени. А именно, в марте по сравнению с февралем они выросли на 1,3% и достигли 43 800 млн. BYN.

Выросла и величина фактически созданных банками резервов по активам, подверженным кредитному риску: на 4,9% — до 2 868,1 млн. BYN.

Нормативный капитал белорусских коммерческих банков в марте сократился по сравнению с февралем на 2,3% и составил на 1 апреля 2018 года 9 854,5 млн. BYN. Это сезонное сокращение, связанное с выплатой банками дивидендов своим акционерам. Достаточность нормативного капитала в результате снизилась до 18,2% с 18,9% на конец февраля.

Собственный капитал также снизился, но в меньшей степени: на 0,6% и составил 9 756,3 млн. BYN. Банки уверенно наращивают свой собственный капитал, за год он увеличился примерно на 1,04 млрд. BYN. Это составляет примерно шестую часть годового прироста всех пассивов банков РБ. А за I квартал 2018 года пассивы банков вообще снизились на 0,5 млрд. BYN.

Правда, в марте начался их рост. Пассивы банков в белорусских рублях увеличились по сравнению с февралем на 1,4% и достигли 29 266,2 млн. BYN. Однако валютные пассивы банков сократились: на 0,7% (на 133,7 млн. USD) — до 18 856,4 млн. USD.

В наибольшей степени снизился объем средств, привлеченных банками от нерезидентов: на 2,2% (102,3 млн. USD) — до 4 509,8 млн. USD. А объем валютных средств, привлеченных коммерческими банками от резидентов, сократился на 0,5% (70,8 млн. USD) и составил 14 116,3 млн. USD.

В марте банковскую систему РБ поддержали ресурсами другие депозитные организации, средства которых по сравнению с февралем выросли на 15,2% (233,4 млн. BYN) и достигли 1 773,8 млн. BYN.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич