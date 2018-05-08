Проблемные активы белорусских банков достигли рекордного уровня 8.05.2018, 9:56

При этом капитал банков уменьшился.

По данным Национального банка, проблемные активы белорусских коммерческих банков (без учета Банка развития) в марте текущего года выросли до максимального уровня с конца 2016 года и составили 5 729,3 млн. BYN, сообщает select.by.

Это на 3,2% больше, чем на конец февраля 2018 года.

Доля проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, при этом, хотя и выросла до 13,1% с 12,8% в феврале, но осталась далекой от рекордного уровня, так как активы, подверженные кредитному риску, увеличились за год в большей степени. А именно, в марте по сравнению с февралем они выросли на 1,3% и достигли 43 800 млн. BYN.

Выросла и величина фактически созданных банками резервов по активам, подверженным кредитному риску: на 4,9% — до 2 868,1 млн. BYN.

Нормативный капитал белорусских коммерческих банков в марте сократился по сравнению с февралем на 2,3% и составил на 1 апреля 2018 года 9 854,5 млн. BYN. Это сезонное сокращение, связанное с выплатой банками дивидендов своим акционерам. Достаточность нормативного капитала в результате снизилась до 18,2% с 18,9% на конец февраля.

Собственный капитал также снизился, но в меньшей степени: на 0,6% и составил 9 756,3 млн. BYN. Банки уверенно наращивают свой собственный капитал, за год он увеличился примерно на 1,04 млрд. BYN. Это составляет примерно шестую часть годового прироста всех пассивов банков РБ. А за I квартал 2018 года пассивы банков вообще снизились на 0,5 млрд. BYN.

Правда, в марте начался их рост. Пассивы банков в белорусских рублях увеличились по сравнению с февралем на 1,4% и достигли 29 266,2 млн. BYN. Однако валютные пассивы банков сократились: на 0,7% (на 133,7 млн. USD) — до 18 856,4 млн. USD.

В наибольшей степени снизился объем средств, привлеченных банками от нерезидентов: на 2,2% (102,3 млн. USD) — до 4 509,8 млн. USD. А объем валютных средств, привлеченных коммерческими банками от резидентов, сократился на 0,5% (70,8 млн. USD) и составил 14 116,3 млн. USD.

В марте банковскую систему РБ поддержали ресурсами другие депозитные организации, средства которых по сравнению с февралем выросли на 15,2% (233,4 млн. BYN) и достигли 1 773,8 млн. BYN.