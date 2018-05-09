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Героиня Дня Воли Татьяна Мастыкина: Чувствую, что я на правильной стороне

  • 9.05.2018, 8:22

Суд отправил дело правозащитницы на доработку.

Суд Первомайского района Минска отправил административное дело в отношении правозащитницы Татьяны Мастыкиной на доработку, сообщает «Белсат».

Напомним, что 25 марта во время акции на День Воли на площади Якуба Коласа милиция задержала группу наблюдателей, в том числе и Татьяну Мастыкину. Задержанных доставили в РУВД Советского района, где на некоторых наблюдателей составили протоколы об административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП – «Участие в несанкционированном массовом мероприятии», а на Татьяну Мастыкину еще и по ст. 23.4 КоАП — «Неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». Сначала суд назначили на следующий день – 26 марта – но по непонятным причинам заседание не состоялось.

Сегодня, 8 мая, Первомайский суд нашел в административных протоколах много недостатков и поэтому вернул их на доработку в милицию.

«Дело отправили на доработку, так как мои показания и показания свидетелей разошлись с тем, что написано в протоколе. Связано это с тем, что меня пытаются осудить за то, что я не делала, а мне приходится оправдываться», – рассказала Мастыкина по итогам заседания.

Мастыкина подчеркнула, что судебное преследование не заставит ее прекратить правозащитную деятельность:

«Меня ничего не остановит. Я чувствую поддержку и я чувствую, что я на правильной стороне».

Поддержать Татьяну Мастыкину на суде пришли ее коллеги правозащитники – Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович и др. За процессом наблюдала много журналистов и представитель посольства США.


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