Топ-9 автомобилей с рекордными пробегами, которые все еще на ходу 2 1.06.2018, 12:43

1,987

Фото с сайта drive-my.com

Сейчас таких уже не делают — автопроизводители поняли, что это невыгодно. А вот хорошо ухоженные старички до сих пор в строю.

Каждое авто из списка на сайте autonews.ua накатало более миллиона километров!

Эти машины однозначно заслуживают признания и известности. Кстати, большинство автомобилей это модели, надежность которых стала легендарной.

1. Volvo P1800

Ив Гордон приобрел Volvo P1800 еще в 1966 году и ездит на ней до сих пор. И ездит много! Первый миллион машина прошла к 1987 году, второй — к 2002-му. Тгда же шведская компания подарила Гордону новую машину, но о продолжили ездить на старом авто. На сегодня пробег легендарной машины перевалил за 4.8 млн км и судя по тому, что состоянии машины идеально, а сам Ив еще тоже полон сил — это не предел.

2. Chevrolet Silverado 3500 HD

Пробег этого авто не столь впечатляющий, зато достигнут в короткий срок. Бывший водитель грузовика Хью Пеннингтон ушел на пенсию в 2006 году, но меньше ездить не стал. За несколько лет он накатал аж 1 600 000 км.

3. Honda Accord

Эту машину Джо Лосисеро купил 1996 году и она уже не была новой — пробег составлял 116 тысяч км. С тех пор машина проехала 1,6 миллиона км. Джо говорит, что капиталку делали лишь один раз и все это время машина не досаждала поломками — японская техника тех лет таки очень надежна.

4. Dodge 2500

Этот Додж — профессионал и работяга. Машина ежедневно возит груз на расстояние 800 км. Удивительно для рабочего авто, которое еще и регулярно меняет водителей прожить так долго. И он до сих пор в отличном состоянии.

5. Saab SPG

На шведской легенде ездит пенсионер Питер Гилберт. Но это сейчас он пенсионер, а покупал авто еще молодым человеком — в 1989 году. Машина так нравится Питеру, что он так и не смог найти ей достойной замены. За это время машина проехала почти 1.6 млн км. Еще один интересный факт: Питер заменил на своем Саабе 88 покрышек.

6. Lincoln Town Car

Этот автомобиль был куплен Четом Белилю из Канзаса в 1983 году. Машина проехала более 2 млн. км и при этом ни разу серьезно ломалась. Эксплуатируется до сих пор. Главный фактор живучести — правильное техобслуживание.

7. BMW 325i

BMW обычно живут не так долго как, например, Мерседесы. И это не потому что они хуже — просто на них больше гоняют. Этот случай вовсе уникален — машина трудится на компанию Mobil Oil — тестирует моторные масла с 1990 года. За годы испытаний накатано более 1,6 млн. км. Видимо, масло Mobil таки хорошее.

8. Mercedes 240D

В данное время пенсионер Пол Харман купил легендарный Мерседес в 1983 году. К 2008 году она прошла более 1.6 млн километров. Представители компании Mercedes, даже подарили Полу специальный сувенирный шильдик. Сейчас пробег этой машины еще больше.

9. Mercedes-Benz 240 D

Второй по накатанному километражу легковой автомобиль в мире! Автомобиль как поехал в 1976 году так до сих пор не останавливается. Машина служила верой и правдой простому американскому таксисту, который намотал на кардан 4.6 млн километров!