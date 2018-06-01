Россия нанесла удар по территории с турецкими войсками в Сирии 1.06.2018, 14:14

О потерях с турецкой стороны не сообщается.

Российские истребители нанесли удары по объектам исламистов в Сирии на границе провинций Хама и Идлиб, несмотря на присутствие в регионе турецких военных, сообщает интернет-портал Al Masdar News (перевод – haqqin.az).

Согласно информации, самолеты военно-космических сил РФ неоднократно атаковали позиции боевиков в населенных пунктах Хан-Шейхун, Кафр Зита, Аль-Латамна, Закат и Сальхиях. Удары продолжались всю ночь на 1 июня.

Во время операции в провинциях Хама и Идлиб находились турецкие войска. О потерях с турецкой стороны не сообщается.

Авиаудары по этому району не наносились в течение нескольких дней, согласно мирному соглашению, заключенному в Астане.