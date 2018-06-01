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«Из конфиденциальных источников»: под Минском взбунтовались две деревни

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  • 1.06.2018, 15:40
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Как белорусы сопротивлялись властям, вводившим новые налоги.

В октябре 1925 года комендант полиции Новогрудского воеводства, ссылаясь на конфиденциальные источники, присылает в Варшаву отчет. В ней сообщается об одном из фактов белорусского крестьянского антибольшевистского сопротивления в деревнях в окрестностях Минска, а также о том, что в подавлении мятежа участвовала армия, даже аэропланы. Документ хранится в Центральном военном архиве в Рембертове (Польша), пишет «Радыё Рацыя».

«Из конфиденциальных источников получена не подтвержденная информация о том, что в окрестностях Минска взбунтовались жители двух деревень, которые отказались платить государственный налог. В результате этого большевистские власти делегировали туда казаков с целью взыскания неоплаченных налогов. Взбунтовавшиеся жители убили двух казаков, в ответ большевики выслали большие силы армии и аэропланы. Деревни были дотла сожжены, а жители убиты», - говорится в сообщении.

Антысавецкі плакат часоў Грамадзянскай вайны ў Расеі. 1918 г.

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