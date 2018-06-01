Советский летчик, сбитый в Афганистане в 1980-е, оказался жив 2 1.06.2018, 16:34

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Фото: РИА Новости / Лулишов Соломон

Несколько десятилетий офицер живет в Афганистане.

Советский лётчик, сбитый в Афганистане в 1980-е, оказался жив. Об этом РИА "Новости" сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского союза генерал-полковник Валерий Востротин. До сих пор лётчика считали пропавшим без вести. Несколько десятилетий офицер живёт на чужбине, в Афганистане, его фамилия не называется.

"Это очень странно, — говорит генерал. — Теперь нужна помощь не только финансовая, но и помощь административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа".

Вопрос с советским лётчиком обсуждался с представителями Афганистана, но подробности не сообщаются.

Советские войска находились в Афганистане в 1979-1989 годах. Практически всё это время шла партизанская война. Из 620 тысяч советских военнослужащих, прошедших Афганистан, погибли 14 453 человека. За упомянутый период были сбиты 125 боевых самолётов. Через афганскую войну прошли почти 29 тысяч белорусов, 771 человек погиб.