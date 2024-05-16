«У нас подорожало почти все» 16.05.2024, 9:46

Посчитали цену овощного салата и сравнили с прошлым годом.

Что может быть лучше сезонного овощного салатика в жаркий день? Остановить от желания его приготовить могут, разве что, цены на продукты. Спойлер: у нас подорожало почти все.

Цены на сезонные овощи и продукты для салата bgmedia.site смотрел в белорусском «АЛМИ» и на сайте «Е-доставка». Отметим, что цены в магазинах могут быть немного ниже, чем в доставке.

Дороже всего на данный момент стоят малиновые помидоры. Их цена за килограмм — 12,15 BYN. В прошлом году они стоили 8 BYN за кило, что дешевле почти на 52%.

Недалеко «ушли» и сливовидные томаты. Их цена в мае 2023 года была 5,91 BYN, а сегодня — 7,86. Выходит, за год этот сорт помидоров подорожал на 33%.

А что с самым главным ингредиентом? На редиску ценник за год тоже вырос. Правда, не так ощутимо, как на томаты. Разница с прошлым годом составила 25,5%. Дороже стали стоить и огурцы — на 30%.

Какой же весенне-летний салат без зелени? Цена пучка петрушки и укропа почти одинаковая. Но все равно дороже, чем в мае 2023 года. Речь о 12,5%.

Но есть ингредиент, который даже подешевел за год на целых 35 копеек. И это зеленый лук.

Что касается сметаны, то тут все стабильно: как стоила 1,80 BYN за 200 граммов, так и стоит.

Для удобства составили сравнительную таблицу по стоимости за этот и прошлый год. Цены актуальны на 15 мая 2023.

Выходит, что приготовить салат с малиновыми томатами в Беларуси стоит 28,35 BYN. В прошлом году — 22,53 BYN, что почти на 30% дешевле.

Если заменить малиновые помидоры на сливовидные, то такой сезонный салатик получится заметно дешевле — 24,06 BYN. Но даже в этом случае хозяйке образца 2023 года он обошелся дешевле на 19,5% — 20,14 BYN.