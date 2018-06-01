На Крымском мосту случилось первое ДТП 2 1.06.2018, 19:26

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Крымский мост

Фото: fkutaman.ru

На мосту столкнулся автобус с легковым автомобилем.

На незаконно построенном Крымском мосту, на котором в мае открыли автомобильное движение, случилось первое дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

Об этом сообщает segodnya.ua со ссылкой на "Керчь.ФМ".

Отмечается, что виноват в этой ситуации оказался водитель "легковушки", однако никто не пострадал.

"В дневное время на 142 км А-290 (через километр после въезда на мост со стороны Тамани) легковой автомобиль при несоблюдении дистанции допустил столкновение с пассажирским автобусом. Пострадавших нет. Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме", – говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Крымского моста, за 16 дней с момента открытия движения по мосту проехало более 212,7 тысяч транспортных средств в обе стороны, в том числе почти 1,6 тысяч рейсовых и заказных автобусов. Основные нарушения правил дорожного движения при движении по мосту – превышение скоростного режима и остановки.

Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Стоит отметить, что мост был построен незаконно, без согласия на то Украины. Эту стройку века уже осудили, кроме США, и в Евросоюзе. В свою очередь Киев выступил с жестким заявлением из-за открытия Россией Керченского моста. Также украинская сторона намерена добиться санкций для лиц и компаний, причастных к строительству этого объекта.