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Белорус, преподающий в Китае: Студенты чуть ли не кланяются тебе

  • 10.06.2018, 12:57

Минчанин поделился впечатлениями от работы в Поднебесной.

Фотограф и преподаватель Павел Осипов полгода вел международную журналистику в Хэнаньском университете - одном из старейших в Китае. Он говорит, что сегодня в Поднебесной все чаще можно встретить преподавателей из Европы - в том числе и белорусов, пишет kp.by.

СТУДЕНТЫ ЧУТЬ ЛИ НЕ КЛАНЯЮТСЯ ТЕБЕ: «УЧИТЕЛЬ, МЫ БУДЕМ ЕЩЕ БОЛЬШЕ СТАРАТЬСЯ!»

- Тут востребовано все, что касается иностранных языков - особенно английского, - говорит Павел. - Китайцы его не знают, в силу исторических факторов по-английски говорят в Гонконге и Шанхае, а вот в Пекине уже могут возникнуть проблемы. Так что преподаватели английского нужны на всех уровнях: от детских садов до вузов. При этом не обязательно быть native speaker или иметь профильный диплом.

- А как вы преподавали свой курс?

- На английском читались лекции, велись конспекты. Хотя терминология дублировалась по-русски - позже эти студенты приедут по обмену в Беларусь. Чтобы объективно оценить их знания, действовал с точки зрения мотивации. По итогам курса студенты делали перед группой презентации с видео, фотоматериалами. Это оказалось очень эффективно - каждый китайский студент хочет отличиться. Под конец курса был ажиотаж: чтобы успешно сдать экзамен, нужно набрать 100 баллов, минимальный проходной балл - 60, но порой элемент состязания перевешивал, и ребята доходили до 120 - 140 баллов, делали за раз по три презентации.

- Наши преподаватели в Поднебесной говорят, что китайским студентам не хватает усердности.

- Стоит учитывать менталитет. Скажем, китайцы очень щепетильны в организационных и бюрократических моментах. Поэтому, кроме донесения информации по программе, надо было контролировать их работу. «Энка», как у нас, не работает, но если китаец единственный, кто не получил свою отметку о присутствии из сотни сокурсников, это подстегивает его усердно трудиться. То есть негативный подход заменен позитивом. Их нельзя вырывать из группы и ставить отвечать к доске - китайский студент сразу теряется. Кстати, посещение - один из критериев итоговой оценки по предмету.

- Чем еще отличаются наш вуз и китайский?

- Разница ощущается, скажем, в наполняемости групп. Если у нас это 10 - 20 человек, то для Китая вполне нормально 100, которых разбивают на подгруппы по 50. Для преподавателя это ощутимо. Там другое отношение к учителю, к старшему. Студенты чуть ли не кланяются тебе и говорят: «Учитель, мы стараемся и будем еще больше стараться!» Студенты первых курсов примерно месяц участвуют в военных сборах, это выглядит очень впечатляюще. Как и в Америке, в местных вузах много студенческих сообществ. Они могут быть идеологическими, где все ходят строем, в форме, или вовсе закрытыми. А есть и привычные для нас, там изучают фотографию или языки.

Студенты любят проводить праздники, на них можно купить билет. Но порой включаются традиции страны или университета. Скажем, студенты захотели устроить рождественскую вечеринку, а администрация против: мол, это не наши традиции. Важно для китайцев присутствие европейцев на их мероприятиях, это как бы повышает статус события. За такое присутствие и короткую речь гостю даже могут заплатить $100. А на улице могут остановить европейца и попросить сделать с ним селфи. Я встречал такие свои фото в соцсетях.

- Китайцы выбирают те же специальности, что и белорусы?

- Сложно поступить на специальности, касающиеся областей искусств или технологии. А журналистика, которую я преподавал, котируется поменьше. Вообще, 20 - 25% китайских студентов нацелены на международные программы, они нацелены на обучение, диплом, изучение языков. У таких есть шанс найти работу и остаться за границей.

ДУШ, СЛИВ КОТОРОГО ОДНОВРЕМЕННО И ТУАЛЕТ, ЕВРОПЕЙЦА ПОВЕРГАЕТ В ШОК

- А в китайский быт вы сразу включились?

- Есть романтический момент, когда ты составляешь свое впечатление о Китае по рассказам, по слухам, по статьям в интернете, но реальность порой выглядит иначе. На это влияют разница между Европой и Азией, культурные моменты, не характерные нам. В Китае месяц-другой надо ко всему привыкать и смиряться с происходящим. И если китаец спрашивает тебя, как ты устроился, можно смело отвечать: первый месяц я плакал.

Другое дело, что все, удивляющее тебя, для китайцев норма. Например, преподавателям университет снимает или предоставляет 1 - 2-комнатную современную квартиру в доме с лифтом, газом и электричеством. А в студенческом общежитии душевая кабина, слив которой выступает одновременно туалетом, европейца повергает в шок. Для белорусских студентов обязательно наличие в комнате кондиционирования или отопления, а для местных такого нет. Возможно, это проявление гостеприимства: иностранец должен жить чуть лучше.

- К чему привыкали дольше всего?

- Наверное, самая большая проблема касается зимнего сезона. Да, зима в этой части Китая - всего пара холодных месяцев, когда в Кайфыне (там и находится Хэнаньский университет) температура падает до -5 градусов и выпадает снег, а -10 считается чуть ли не катаклизмом. Обогреваться можно либо отдельным кондиционером, либо при помощи центрального кондиционирования - эта услуга доступна за отдельную и немалую плату. Центральное отопление есть только на севере Китая, а все, кто южнее реки Хуанхэ, справляются своими силами. Порой китайцы одеваются в немыслимые пижамы, напоминающие одновременно и уличную одежду. Зато уже в апреле температура под +30!

Экологию Китая ты сразу ощущаешь - воздух там даже не минский. Еще один напрягающий фактор - отсутствие глобального интернета. Местный - очень хороший, летающий, но любой сайт здесь адаптирован под китайский менталитет. Я даже не о языке, а об алгоритмах действий. А тебе нужны привычные вещи - новости, соцсети, почта на Google. Даже пути решения вроде установки обходов, не решает проблему - да, почту ты прочтешь, в «Фейсбук» заглянешь, но это медленно. Интересно, что, когда приехал в Минск, никакой адаптации и не было - просто окунулся в свое.

- В вашей провинции все так же туго с молочкой - проблемой, которую озвучивают многие белорусы в Китае?

- В китайских магазинах ассортимент ориентирован на пристрастия местных жителей, а многие вкусы - с подвохом. Сметану, творог или ряженку тут не встретишь. Максимум - пастеризованное молоко из Германии или Австралии. А молоко там часто продают как йогурт в пакетиках по 100 мл, а литр обойдется примерно в 10 юаней (около 3 рублей) - ясно, что много его не попьешь. Сыр есть только на отдельных полках в больших гипермаркетах в больших городах. Овощи и фрукты - почти все те же, что и у нас, но в более развернутом ассортименте плюс экзотика. Правда, Китай большой, и помидоры должны созревать не дважды, а, скажем, шесть раз в год. Я думаю, это сильно сказывается на экологичности этих продуктов

А вот хлеба в нашем понимании в Китае нет. Можно найти похожий на тостовый - 6 кусочков в упаковке будут стоить около 2 рублей на наши деньги. Сами китайцы едят другой хлеб, он безвкусный, приготовленный на пару. Там не увидишь привычных нам колбас, сосисок, сарделек, хотя мясо (свинина и курица) - ключевой продукт для Китая. Есть, правда, колбаски в кольцах, похожие на что-то сырокопченое, но они сладкие на вкус. Нашу ветчину отдаленно напоминают традиционные китайские копчения. Остальное очень острое и экзотическое для нас, с такими специями, которые европейцу невыносимы. Да и куриные лапки в панировке, копыта, головы, откуда высасывают мозг... Нельзя купить замороженную рыбу, но есть живой карп. А в соседнем аквариуме плавают жабы, которых можно набрать в пакет, а дома приготовить.

Нет там и кондитерского отдела с понятными нам лакомствами, кофе и шоколада. А чай в гипермаркетах китайцы считают продуктом третьей категории. В специализированных магазинах и в домашних хозяйствах - совсем не то. Чай, которым меня угощали китайцы, стоил 2000 юаней (примерно 630 рублей) за полкило. Такие чаи продаются уже в специализированных магазинах.


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