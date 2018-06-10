Молочный гром 2 Алексей Жуков, «Белорусы и рынок»

10.06.2018, 14:57

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В ближайшее время РФ создаст дополнительные проблемы белорусскому экспорту.

Прошедшая на неделе «БЕЛАГРО2018» была омрачена очередным обострением на молочном фронте. Вечером накануне открытия выставки Россельхознадзор объявил о запрете на ввоз сырьевых молочных продуктов из Беларуси.

Запрет коснулся поставок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок как наливом, так и в потребительской таре от 2,5 л/кг, сухих, концентрированных, консервированных, сгущенных молока и сливок, молочной сыворотки, концентрата сывороточного и молочного белка. Под ограничения подпали все сырьевые молочные продукты, закрыть поставки которых Россельхознадзор угрожал в феврале — марте. Только теперь служба оговорила и минимальный размер тары и тем самым полностью исключила возможные лазейки.

Введение ограничений прозвучало как гром среди ясного неба. Казалось бы, после нескольких совместных инспекций и продолжительных переговоров стороны сняли все вопросы. В конце мая была достигнута договоренность о взаимных балансах поставок продовольствия, причем предполагаемый экспорт отечественной молочной продукции в РФ в пересчете на молоко даже увеличился на 3 % по сравнению с прошлым годом.

Объявление ограничений непосредственно перед открытием «БЕЛАГРО-2018» выглядело крайне недружественным шагом. Выставка является одним из главных мероприятий для отечественного агропромышленного комплекса. Она уже давно стала не столько отраслевой, сколько экспортной витриной страны, на которой представлена продукция как АПК и пищевой промышленности, так и машиностроения. На «БЕЛАГРО» регулярно приезжают делегации из российских регионов, подписываются контракты, звучат заверения во взаимной дружбе и сотрудничестве.

Отвечая на вопросы журналистов, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц впервые довольно жестко высказался в адрес Россельхознадзора. Обычно комментарии главы министерства по поводу поставок молока были более дипломатичными.

«Идет выбивание с рынка предприятий Республики Беларусь, дабы этой нишей воспользовались определенные элементы, которые претендуют на место нашей страны», — заявил Леонид Заяц.

По его словам, в Беларуси налажен усиленный лабораторный контроль от производства сырья и до переработки, а проверки, которые проводятся по сигналам Россельхознадзора, не подтверждают наличия остатков вредных веществ.

«Таким образом, считаю, что это неквалифицированные действия Россельхознадзора, дискриминирующие действия, которые направлены именно на выбивание с рынка предприятий нашей страны», — подчеркнул министр.

Он заявил, что претензии российского регулятора к белорусским предприятиям часто являются необоснованными и неаргументированными. В качестве примера Леонид Заяц привел историю с обнаружением остатков антибиотика нотамицина в сыре ОАО «Молочный мир». По информации Россельхознадзора, предельно допустимая концентрация вещества была превышена на 10 %. Специалисты «Молочного мира» съездили на склад в Мытищи, на котором отбирались пробы, в присутствии работников местного отделения надзорной службы взяли пробы сыра и отправили их на повторный анализ, который не подтвердил претензии российского регулятора.

«Мы обратились письменно в Россельхознадзор и ждали положительного решения, но на сегодняшний день решение не принято», — отметил Леонид Заяц.

Недоумевал по поводу запрета и министр — член коллегии ЕЭК Сергей Сидорский. Он рассказал, что попытался получить разъяснения от Россельхознадзора по поводу наложенного запрета, но так и не услышал внятного ответа на вопрос, кто принял решение о введении санкций. Все обращения были перенаправлены заместителям Сергея Данкверта.

«Мы всегда выступаем против того, чтобы нарушались договоренности, достигнутые в рамках союза. Они закреплены в документах. Никто не имеет права останавливать целые отрасли и подотрасли», — заявил Сергей Сидорский.

На следующий день на выставке белорусский вице-премьер Михаил Русый сообщил, что на четверг были назначены консультации на уровне министров, а в пятницу он должен был встретиться с вице-премьером России Алексеем Гордеевым, курирующим аграрную отрасль.

Прошедшие 7 июня переговоры Леонида Зайца и Дмитрия Патрушева не принесли быстрого решения проблемы. Глава МСХ РФ распорядился создать рабочую группу, которая изучит ситуацию и будет принимать решение по поводу отмены ограничений. Российская сторона также подчеркнула, что речь идет о запрете на поставки продукции исключительно в таре вместимостью более 2,5 кг. То есть сухое молоко в потребительской фасовке, например в полукилограммовых пакетах, может продаваться в России. Белорусская сторона запросила дополнительные консультации с Россельхознадзором по техническим вопросам.

Сезон «большого молока». В феврале, угрожая белорусам запретом на поставки молока, Россельхознадзор стремился стабилизировать ситуацию на рынке молока. Такую меру на съезде «СОЮЗМОЛОКА» предлагал принять председатель Комитета по аграрным вопросам Госдумы Айрат Хайруллин. Зимой в РФ отмечалось падение цен на сырье, связанное с избытком сухого молока на складах. При этом продукт не был исключительно белорусским. В прошлом году российские предприятия нарастили объемы сушки, а также увеличили импорт из третьих стран.

Желание повлиять на цены можно считать основной причиной и нынешнего запрета. С рынка убираются именно сырьевые товары белорусского производства, которые российские молочники могут использовать вместо свежего сырья. Отметим, что практически каждый год в конце мая — июне Россельхознадзор усиливал претензии к белорусским предприятиям. На этот период приходится пик сезона производства сырья в РФ. Как следствие, цены на него падают по естественным причинам — из-за роста предложения.

Однако в 2018 году, судя по данным мониторинга на 4 июня, проводимого Министерством сельского хозяйства России, падение цен на молоко-сырье приостановилось. Лишь в Пензенской области его цена упала на 4,9 % за неделю. В других регионах, в том числе наиболее проблемных, она не изменилась или снизилась менее чем на 1 %. С начала года цена сырья действительно просела на 15—20 %, до 18—19 рос. руб. за 1 кг молока, что даже дешевле, чем в Беларуси.

Нельзя исключать и интриги внутри российского министерства. Запрет явно осложняет начало работы Дмитрия Патрушева в части белорусско-российских отношений.

Версия о переделе рынка тоже имеет право на существование. Ведь наибольший дефицит молока на российском рынке генерируют крупные мегаполисы — Москва и Санкт-Петербург, за которые борются не только белорусы, но и молочные компании из профицитных с этой точки зрения регионов России, например из Татарстана, в котором до избрания в Госдуму крупным молочным бизнесом владел Айрат Хайруллин.

Значение поставок молока для Беларуси велико. На этот продукт приходится до половины продовольственного экспорта. Напомним, в прошлом году он составил 6,5 млрд долларов. В 2017-м сырьевые позиции принесли нашей стране до 600 млн долларов.

Судя по содержанию встречи аграрных министров в Москве, основной целью запрета является все-таки влияние на рынок в сезон «большого молока» с целью повышения спроса и цен на сырье сельхозпроизводителей.

В ближайшее время дополнительные проблемы отечественному экспорту создаст вводимая в РФ обязательная электронная ветсертификация. Шестого июня на «БЕЛАГРО» премьер-министру Беларуси Андрею Кобякову было доложено об успешной отработке пилотных проектов по синхронизации национальной системы идентификации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения и российского «Меркурия». Однако в тот же день Россельхознадзор опубликовал релиз, в котором сообщил об ажиотажном спросе на услуги по подключению к системе и предупредил о возможных сбоях в ее работе. При этом на устранение программных ошибок отвел себе до 40—50 дней.

Алексей Жуков, «Белорусы и рынок»