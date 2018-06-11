Под Минском наблюдали редкое небесное явление 4 11.06.2018, 7:38

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фото: ASTROBEL TEAM

Необычный оптический эффект сфотографировали в Ратомке.

В паблике «ВКонтакте» ASTROBEL TEAM рассказали, как под Минском, в поселке Ратомка, наблюдали любопытное природное явление — так называемую «зенитную дугу».

Вот, что написали энтузиасты: «Можно ли увидеть радугу в ясном небе без дождя?! Еще как можно! Достаточно высоких перистых облаков и немного солнечного света!»

Именно такое оптическое явление, как «зенитная дуга», можно было наблюдать 10 июня вечером в Ратомке на протяжении полутора часов.

«Явление сопровождалось паргелиями, частичным 22 градусным гало и верхней касательной к нему дугой, но самым для нас неожиданным было появление части 46 градусного гало! Гало то разгоралось, то затихало, но впечатления от этой необыкновенной красоты мощные!», — написали в ASTROBEL TEAM.