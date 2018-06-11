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Топ-5 сфер в Беларуси, где больше всего убыточных предприятий

  • 11.06.2018, 12:41
Фото: bymedia.net

Работники каких отраслей попадают в группу риска.

Официальная статистика насчитывает в Беларуси 17,5% убыточных организаций государственной собственности и предприятий с долей госсобственности.

Thinktanks.by составил рейтинг отраслей, где действует наибольшее количество убыточных предприятий, исходя из основных показателей деятельности организаций государственного сектора за январь – март 2018 года, опубликованных Белстатом.

За основу был взят удельный вес убыточных организаций в общем количестве обследуемых организаций по видам экономической деятельности.

Наибольшее число убыточных предприятий в Беларуси занято производством резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов. В данной сфере убыточных организаций 46,2%. В «живых» цифрах убыток данной сферы деятельности в 1-м квартале составил 63 млн 533 тыс. рублей.

На втором месте по числу убыточных структур (45,5%) - оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт.

Третье место с удельным весом работающих в минус организаций (37,5%) заняла столь казалось бы прибыльная сфера, как производство кокса и продуктов нефтепереработки. Примечательно, что именно предприятия данной сферы поставили рекорд по убыткам в реальных деньгах. Их минус в 1-м квартале составил 138 млн 719 тысяч рублей.

Четвертый показатель по убыточности структур (35,8%) – у производства текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха.

Пятый (35,6%) – у производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.

По дороге в передовики

А что с отраслями, которые государство ранее традиционно дотировало? Согласно статистике, они вытягивают экономику из убытков.

Так сельское хозяйство Беларуси насчитывало в 1-м квартале 2018 года всего 11,1% убыточных структур и в целом за данный период принесло прибыль 84 млн 994 тыс. рублей.

В здравоохранении и социальных услугах насчитывалось 13,2% убыточных организаций. В целом данная отрасль сработала с прибылью в 5 млн 520 тыс. рублей.

В образовании оказались убыточными 20% организаций. Однако выяснилось, что с января по март учителя сработали в небольшой, но убыток. Он составил 1 тысячу белорусских рублей.


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