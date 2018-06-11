Уникальные фото: Первое шествие и митинг в Куропатах 1 11.06.2018, 13:57

Выступ Зянона Пазьняка. Зьлева відаць таксама Сяржук Вітушка, Мікола Касьцюкевіч, Ігар Марачкін, Алесь Суша

В нем участвовали 10 тысяч человек.

30 лет назад, 19 июня 1988 года, состоялось первое шествие общественности в Куропаты, организованное вскоре после публикации статьи Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева «Куропаты - дорога смерти», передает «Радыё Свабода».

Шэсьце ў Курапаты. На пярэднім пляне справа — Зьміцер Кісель

Митинг и шествие были организованы активистами молодежного неформального объединения «Талака».

Заявку подавали Сергей Витушко и Виктор Ивашкевич, но акцию не разрешили. Заявителей вызвали в республиканскую прокуратуру и предупредили, что они нарушают закон.

Старшыня менскай «Талакі» Сяржук Вітушка

Шествие и митинг прошли несанкционированно, в нем приняли участие около 10 тысяч человек. Милиция людей не останавливала и не арестовывала (в отличие от следующей акции на Дзяды 30 октября 1988 года). После организаторов наказали штрафом - по 50 рублей.

Сбор назначили у трамвайного кольца в Зеленом Луге, и оттуда люди пешком шли в курапатский лес.

Гарадзенцы на мітынгу ў Курапатах

Среди участников того шествия был Гродненской ученый Николай Таранда, член объединения «Паходня». У него был с собой фотоаппарат и ему удалось сделать исторические снимки тех событий. Таранда поделился этими фото с журналистами и написал свое воспоминание о той первой акции в Куропатах.

Крайні зьлева – Мікола Таранда, справа налева Віктар Габец, Міхась Баярчук, Галіна Прыма

«19 июня 1988 года я, Дмитрий Кисель, Виктор Гобец и Михаил Баярчук приехали в Минск, чтобы принять участия в шествии и митинге в Куропатах, которые были реакцией на публикацию в статьи Зенона Позняка «Куропаты - дорога смерти». Собирались участники на конечной остановке трамваев в Зеленом Луге. Было уже много милиционеров, которые наблюдали за народом.

На место сбора подошел к Виктору Ивашкевичу, который стоял с транспарантом-оповещением, и поздоровался. Он тогда дал мне задание вместе с другими участниками отнести символический памятник жертвам в куропатский лес.

Выступае Віктар Івашкевіч

Минские власти и ЦК комсомола призвали присутствующих сесть в автобусы, которых стояла около полусотни, и ехать на официальный альтернативный митинг к оперному театру. Но никто не обращал на этот призыв внимания, и вскоре колонна, насчитывавшая около десятка тысяч человек, двинулась в Куропаты.

Зянон Пазьняк на мітынгу (у цэнтры)

Надо было незаметно, чтобы милиционеры не отобрали, отнести на место скульптуру-памятник жертвам. Хозяина квартиры, на балконе которой хранился памятник, Игоря Марочкина, не оказалось дома, и ребята полезли забирать его с улицы на второй этаж. Достаточно было кому-то из соседей позвонить в милицию - и дело было бы провалено. После Игорь пришел и открыл дверь.

Сымбалічны помнік ахвярам Курапатаў скульптара Гэніка Лойкі. Кветкі ўскладаюць гарадзенцы Зьміцер Кісель і Міхась Баярчук

На своих снимках в колонне я уже позже заметил знакомых белорусских студентов из Польши: Юрку Лещинского, Валентина Сельвесюка, Барбару Кучинскую (сейчас Пекарскую). А во время митинга рядом стояли актеры львовского театра, с которыми чуть позже нам представился повод познакомиться и подружиться.

Выступае Павел Пруднікаў

Открыл и вел митинг председатель минской «Талакi» Сергей Витушко. Выступили народный писатель Беларуси Иван Чигринов (который был еще и председателем Белорусского отделения советского фонда культуры), Зенон Позняк, обычный рабочий Виктор Ивашкевич, писатель Константин Тарасов, дочь убитого в Куропатах поэта Тодора Кляшторного Мая, бывший узник ГУЛАГа поэт Павел Прудников и другие, в том числе секретарь Минского горкома партии Петр Кравченко, который успел подъехать с митинга возле Оперного театра.

Выступае сакратар па ідэалёгіі Менскага гаркаму партыі Пятро Краўчанка

Мая Кляшторная