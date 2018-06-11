Названы 10 лучших замков-отелей Европы 11.06.2018, 16:16

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Замок Амберли

Отели-замки - это путешествие во времени: они способны перенести вас на пару веков назад.

Ничто не сделает отдых в «пряничной» Европе еще более сказочным, чем ночь в настоящей старинной крепости (даже ночь в пятизвездочном отеле не сравнится с ночевкой в настоящем замке!). Отели-замки - это путешествие во времени: они способны перенести вас на пару веков назад. Тio.by представляет вашему вниманию одни из самых роскошных мест в Европе, где можно почувствовать себя по-королевски (цены на них, правда, тоже королевские).

Замок Амберли: Западный Суссекс, Англия

В Саут-Даунс (это примерно в двух часах езды к югу от Лондона, недалеко от южного побережья) находится 900-летний замок Амберли. Средневековый замок-отель выглядит действительно колоритно как минимум потому, что он окружен 60-футовой каменной стеной. Здесь вы можете спать на кровати с балдахином перед камином и потягивать свой послеобеденный чай в саду. На территории замка также находятся теннисные корты, поле для гольфа с 18 лунками и лужайка для крокета. Замок является частью национального парка Саут-Даунс: он расположился в окружении скал, сельскохозяйственных угодий, деревушек и традиционных английских пабов.

Замок Дромоланд: Ньюмаркет-он-Фергус, Ирландия

Роскошные ткани, сверкающие люстры и богатая отделка стен украшают замок Дромоланд – шикарный пятизвездочный отель и по совместительству один из самых известных замков Ирландии. Здание относится к 16 веку и без труда переносит в эту эпоху и своих гостей. К замку относится огромный огороженный сад с множеством тайных троп; отправиться изучать их можно, прихватив корзину для пикника с бутылкой шампанского, заботливо подготовленную шеф-поваром. Также гости могут заняться стрельбой из лука, верховой ездой, гольфом или соколиной охотой.

Замок Борджиа, Перуджа, Италия

Если для празднования свадьбы или юбилея вы мечтаете арендовать не какой-нибудь ресторан, а целый замок, Борджиа - великолепный вариант. Средневековое здание на границе Тосканы и Умбрии особенно понравится любителям поездить по сельским местечкам Италии: вокруг раскинулись множество деревушек, сохранивших средневековый дух, а также большие оливковые рощи и виноградники. Семь спален с резной мебелью, фресками и большими каминами добавляют комнатам очарование истории. С террасы можно насладиться панорамным видом на озеро Тразимено, а на территории отеля – поплавать в бассейне, прогуляться по саду или поиграть в теннис. Также из замка можно выбраться на денек в Сиену или Флоренцию.

Шато де Баньоль, Франция

Если вы постараетесь представить себе шато на юге Франции, то оно будет выглядеть именно так. Здание построено в 1217 году: из каменной крепости на холме видны виноградники Божоле и множество деревенских домиков. Номера в пятизвездочном отеле-замке украшены историческими фресками и гобеленами. И, конечно, куда же без каминов и кроватей с балдахинами! Гурманы и не только могут со вкусом поесть в ресторане, удостоенном высшей награды Michelin, и продегустировать аутентичные вина прямо на месте их производства. Здесь разработан даже особый винный маршрут, который проходит через несколько живописных деревень. Среди живых изгородей и ароматных садов спрятался бассейн. Также гости могут отправиться на велосипедную экскурсию в соседнюю деревню или покататься на лошадях.

Замок Гленапп, Эйршир, Шотландия

Замок Гленапп расположился в юго-западной части Шотландии. Первое, на что обращают внимание его постояльцы – спокойствие и «пятизвездочная элегантность». Башни и зубчатые стены – как на картинках! - окружены со всех сторон садами и лесами, а жар камина согревает после дня на свежем воздухе. А активностей здесь много: от гольфа и хождения под парусом до верховой езды и охоты.

За счет близости моря в роскошных номерах нет духоты, а из некоторых окон видны волны. На огромной территории замка расположились пруды, лабиринт и огороженный сад, а также четыре гольф-поля. На востоке, в парке Галлоуэй-Форест, обитает самая разная живность, в том числе дикие козы, выдры и орлы.

Pousada Mosteiro Crato: Крату, Португалия

Когда-то каменные стены здания служили совсем другим целям: это была готическая церковь эпохи Возрождения. Замок-отель построен в 14 веке и находится недалеко от границы Португалии и Испании, в уютной сельской местности Алентежу. Тихие спокойные восходы – ни единого звука – очень нравятся привилегированным гостям. Номера с балконами предлагают пасторальные виды, а терраса с открытым бассейном, залитая солнцем, так и зовет поскорее забыть все заботы и просто отдохнуть. Также гости могут отправиться на верховую прогулку или попробовать местную гастрономию: жареного кабана и тушеное мясо ягненка. Рядом с замком находятся средневековые города Каштелу-де-Виде и Алегрет, а также город Порталегре с многочисленными усадьбами и монастырями. В получасе езды на восток находится горный парк Серра-де-Сан-Мамеде.

Schoenburg: Обервезель, Германия

Шенбург - воплощение романтики над берегами Рейна. Крутой подъем по извилистой дороге приведет к узкому деревянному мосту и к подножию мощеных тропинок. Поужинайте на открытом воздухе на террасе с панорамным видом на реку или в элегантной застекленной столовой, которая напоминает комнату диснеевских принцесс. Каминная комната и библиотека – уютные места для отдыха, но есть множество других уголков и секретных местечек. И, конечно, после насыщенного дня вас ждет кровать с балдахином – куда же без нее в замке! Днем можно отправиться в круиз по Рейну или прогуляться по улицам Обервезеля – города, сильно пострадавшего от войн, где в городской стене все еще видны следы от пуль. Не забудьте попробовать вина из местных сортов винограда.

Замок Эшфорд, Конг, Ирландия

Поместью Эшфорд-Касл уже 800 лет, и состоит оно из крепости Норман, которая относится к 13 веку, и французского замка 18-го века. Чтобы вернуть свое былое великолепие, бывший дом семьи Гиннеса недавно прошел двухгодичную реконструкцию стоимостью 75 миллионов долларов. Каменные потолки и доспехи дополняют поистине магическую атмосферу. Выпейте стакан чего-нибудь покрепче рядом с камином в баре или пообедайте по-королевски в столовой для официальных приемов. На протяжении веков огромное поместье было известно как одна из лучших спортивных локаций страны, где можно заняться соколиной охотой, верховой ездой, рыбалкой и стрельбой. Вы можете посетить аббатство Кайлмор, где проживают бенедиктинцы, или отправиться изучать потрясающие скалы Мохер.

Parador de Cardona: Кардона, Испания

Примерно в 60 милях от Барселоны, в самом сердце Каталонии, находится величественный Парадор-де-Кардона, бывший форт и средневековая церковь. Возвышающийся над древними узкими улочками Кардона, замок прекрасно сочетает готический и романский стиль. Лучшая комната в замке - это элегантно оформленный номер над пороховым арсеналом. В культурном парке Солт-Маунда вы можете осмотреть соляную шахту, которая использовалась вплоть до 1990 года, или посетить местный музей и познакомиться с историей соляной долины Кардона. Рядом, мимо старинных каменных мельниц, проходят пешеходные и велосипедные тропы.

Castel Porrona Relais & Spa: Поррона, Италия

Итальянская дольче вита становится реальностью, когда вы просыпаетесь в замке, который выходит на оливковые рощи Тосканы, виноградники и кипарисы. Пятизвездочный отель Castel Porrona Relais & Spa с антикварной мебелью тщательно отреставрирован и предлагает гостям лишь несколько комнат, из-за чего складывается впечатление, будто вы живете в частном доме. Гости могут искупаться в подземном бассейне, научиться готовить настоящую итальянскую пасту или расслабиться в спа-салоне, где предлагаются процедуры с использованием оливкового масла и красного вина. В получасе езды находятся пляжи Кастильоне-делла-Пеская и Фоллоника, а также потрясающая горная деревня Монтальчино.