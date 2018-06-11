Ученые измерили уровень счастья дельфинов 11.06.2018, 17:12

Тестирование было частью крупного трехлетнего исследования.

Команда французских ученых впервые попыталась измерить уровень счастья дельфинов. Тестирование было частью трехлетнего исследования психического состояния морских млекопитающих в неволе, пишет segodnya.ua.

Вопрос о содержании дельфинов в неволе был предметом ожесточенных споров во Франции, где даже был введен действовал запрет на размножение животных в аквариумах. Запрет отменили под давлением ученых, которые считают, что возможность создавать семьи делает животных более счастливыми.

Изабелла Клегг, специалист по поведению морских млекопитающих, провела множество экспериментов, чтобы определить, что именно чувствуют дельфины в разных ситуациях.

Она тестировала их во время встречи с тренером, игр с игрушками в бассейне и в состоянии покоя.

"Мы хотели узнать, что именно им больше всего нравится делать. Оказалось, все дельфины больше всего ждали взаимодействия со знакомым человеком", — говорит ученый.