Видеохит: Японский полицейский догнал Lamborghini на велосипеде 2 12.06.2018, 10:52

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Водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

Японский полицейский на велосипеде смог догнать нарушившего правила владельца Lamborghini Huracan и даже выписал ему штраф. Видео с инцидентом опубликовано на YouTube-канале comb318, пишет сайт segodnya.ua.

Водитель при повороте налево проигнорировал запрещающий сигнал светофора и продолжил движение.

Lamborghini Huracan оснащается 5,2-литровым атмосферным двигателем V10, который в зависимости от типа привода суперкара выдает 580 или 610 лошадиных сил. В топовой модификации Performante отдача агрегата составляет 640 лошадиных сил.

Полноприводная версия суперкара способна разгоняться до 100 километров в час за 3,2 секунды, а ее максимальная скорость составляет более 325 километров в час.