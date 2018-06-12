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Назначен новый пресс-секретарь МИД Беларуси

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  • 12.06.2018, 13:37
Анатолий Глаз
Фото: МИД

Чиновник заменил на этом посту Дмитрия Мирончика.

Начальником управления информации и цифровой дипломатии (пресс-секретарем) МИД Беларуси 11 июня назначен Анатолий Глаз, который сменил на этом посту убывшего представлять интересы Беларуси в Швеции Дмитрия Мирончика.

Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Анатолий Глаз на дипломатической службе более 13 лет, работал в отделе Восточной Европы главного управления Европы, с 2007 по 2009 год - вторым и первым секретарем посольства Беларуси в Италии. В 2009-2014 годах - в администрации Лукашенко, откуда с должности заместителя начальника управления внешней политики был направлен старшим советником посольства Беларуси в Италии, курирующим вопросы двустороннего политического сотрудничества, взаимодействия со СМИ, развития договорно-правовой базы и иные сферы.

В текущем году, после возвращения из Рима, Анатолий Глаз продолжил работать в системе МИД, где до настоящего времени занимал должность старшего советника отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии.


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