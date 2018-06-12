закрыть
12 июня 2018, вторник, 18:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Relax.by удалил статью про скандальный ресторан в Куропатах

1
  • 12.06.2018, 16:25
  • 1,860
Фото: tut.by

Выход статьи возмутил защитников урочища.

Портал Relax.by все-таки удалил статью о ресторане «Поедем, поедим», который находится в 50 метрах от места массовых расстрелов в Куропатах. Выход статьи возмутил активистов, защитников места массовых репрессий и просто те, кому идея ресторана у некрополя кажется не самой удачной, пишет citydog.by.

Активисты вторую неделю пикетируют открывшийся в июне ресторан «Поедем, поедим»: дежурят у входа, не пускают посетителей. Основной посыл активистов: урочище Куропаты – не место для общепита, а исключительно для музея памяти и мемориала в честь репрессированных в 1930-х жителях Беларуси.

Сегодня развлекательный портал Relax.by в разделе «Тема дня» опубликовал обзор «Домашняя кухня и эко-интерьер. Как выглядит новый ресторан «Поедем Поедим», который открылся под Минском». Статья в привычном для Relax.by стиле описывает и показывает интерьер заведения, рассказывает, что будет в меню. Ни про Куропаты, ни про конфликт активистов и рестораторов в статье нет ни слова. Получить по этому поводу комментарии у главного редактора Relax.by пока не удалось.

На момент выхода статьи под обзором «Поедем, поедим» на Relax.by было около 150 комментариев. Практически все они – с негативом и в адрес ресторана, и в адрес Relax.by. Среди комментаторов есть и активисты, и обычные минчане. Судя по всему, комментарии особенно резких активистов удаляются.

Через непродолжительное время, когда количество комментариев перевалило за 200, статью удалили с сайта. И вот как это объяснили:

«Сайт Relax.by постоянно пишет про новые рестораны, кафе и заведения Минска. Такой формат публикаций абсолютно бесплатен для рестораторов — материалы появляются даже если заведение не является клиентом каталога Relax.by. Статья о ресторане «Поедем Поедим» была бесплатной и, как и обычно, нейтрально описывала новый ресторан: его интерьер, кухню, особенности концепции. Мы предполагали, что читатели самостоятельно примут решение, стоит ли посещать заведение.

Вместе с тем, мы не можем не заметить, что даже в таком формате материал задел чувства некоторых наших читателей, посчитавших недопустимым открытие заведения в непосредственной близости от Куропат, места массовых расстрелов белорусов в межвоенный период. Relax.by — сайт про рестораны, моду, развлечения, городскую жизнь. Значительный политический и общественный резонанс не является для нас редакционной целью.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч