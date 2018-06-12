Relax.by удалил статью про скандальный ресторан в Куропатах 1 12.06.2018, 16:25

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Фото: tut.by

Выход статьи возмутил защитников урочища.

Портал Relax.by все-таки удалил статью о ресторане «Поедем, поедим», который находится в 50 метрах от места массовых расстрелов в Куропатах. Выход статьи возмутил активистов, защитников места массовых репрессий и просто те, кому идея ресторана у некрополя кажется не самой удачной, пишет citydog.by.

Активисты вторую неделю пикетируют открывшийся в июне ресторан «Поедем, поедим»: дежурят у входа, не пускают посетителей. Основной посыл активистов: урочище Куропаты – не место для общепита, а исключительно для музея памяти и мемориала в честь репрессированных в 1930-х жителях Беларуси.

Сегодня развлекательный портал Relax.by в разделе «Тема дня» опубликовал обзор «Домашняя кухня и эко-интерьер. Как выглядит новый ресторан «Поедем Поедим», который открылся под Минском». Статья в привычном для Relax.by стиле описывает и показывает интерьер заведения, рассказывает, что будет в меню. Ни про Куропаты, ни про конфликт активистов и рестораторов в статье нет ни слова. Получить по этому поводу комментарии у главного редактора Relax.by пока не удалось.

На момент выхода статьи под обзором «Поедем, поедим» на Relax.by было около 150 комментариев. Практически все они – с негативом и в адрес ресторана, и в адрес Relax.by. Среди комментаторов есть и активисты, и обычные минчане. Судя по всему, комментарии особенно резких активистов удаляются.

Через непродолжительное время, когда количество комментариев перевалило за 200, статью удалили с сайта. И вот как это объяснили:

«Сайт Relax.by постоянно пишет про новые рестораны, кафе и заведения Минска. Такой формат публикаций абсолютно бесплатен для рестораторов — материалы появляются даже если заведение не является клиентом каталога Relax.by. Статья о ресторане «Поедем Поедим» была бесплатной и, как и обычно, нейтрально описывала новый ресторан: его интерьер, кухню, особенности концепции. Мы предполагали, что читатели самостоятельно примут решение, стоит ли посещать заведение.

Вместе с тем, мы не можем не заметить, что даже в таком формате материал задел чувства некоторых наших читателей, посчитавших недопустимым открытие заведения в непосредственной близости от Куропат, места массовых расстрелов белорусов в межвоенный период. Relax.by — сайт про рестораны, моду, развлечения, городскую жизнь. Значительный политический и общественный резонанс не является для нас редакционной целью.