Синоптики: В Беларуси сохранится теплая и сухая погода 12.06.2018, 16:42

Опубликован прогноз погоды на ближайшие три дня.

В ближайшие дни погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, будет тепло и преимущественно без осадков, сообщает сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды (Белгидромет).

В среду, 13 июня, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в крайних южных районах пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10..+16 градусов, во второй половине дня повысится до +20..+26 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти.

В четверг, 14 июня, в отдельных районах страны возможны кратковременные дожди, днем грозы. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16 градусов, максимальная днем от +19 по северо-востоку до +27 градусов по югу страны.

В пятницу, 15 июня, республика останется в поле повышенного атмосферного давления, по юго-западу страны скажется влияние атмосферного фронта. Преимущественно без осадков, лишь в крайних юго-западных районах страны возможны кратковременные дожди, днем грозы. Ветер восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16, максимальная днем +21..+28 градусов.