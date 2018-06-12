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В этом году уже 60% терапевтов будут работать врачами общей практики

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  • 12.06.2018, 17:13
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К 2020 году в Беларуси терапевтов полностью заменят врачи общей практики.

В этом году, по планам Минздрава, уже 60% терапевтов будут работать врачами общей практики и дополнительно консультировать как кардиологи, эндокринологи, ЛОРы, офтальмологи, пульмонологи. Об этом сегодня рассказала Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава, пишет tut.by.

— По результатам 2017 года 40% врачей первичного звена, врачей-терапевтов работали как врачи общей практики. Это 1174 врача. По нашим планам в 2018 году как врачи общей практики должны работать почти 2 тысячи специалистов. Это будет составлять 60% в нашей системе, — рассказала Елена Богдан.

Перед тем как консультировать как врач общей практики, медик проходит курсы переподготовки. Они есть во всех медицинских вузах и БелМАПО.

— На курсах переподготовки мы дополнительно обучаем специалистов другим узким направлениям, которые сегодня закрывают узкие врачи-специалисты. Это эндокринология, ЛОР, офтальмология, пульмонология, кардиология. Плюс Министерство здравоохранения сейчас проводит оснащение рабочих мест врачей первичного звена необходимым оборудованием, — отметила она.

По ее словам, в кабинете врача общей практики будут глюкометры (инструмент для измерения уровня глюкозы в крови), офтальмоскопы (прибор для осмотра глазного дна), специальные приборы для осмотра ЛОР-органов, кардиографы (прибор для измерения биоэлектрической активности сердца), и на пять врачей планируется закупка одной системы холтеровского мониторирования, которая позволяет наблюдать за работой сердца в течение суток.

Напомним, планируется, что к 2020 году в Беларуси терапевтов полностью заменят врачи общей практики. Сегодня такие врачи в основном работают в регионах, где медик должен обладать навыками по смежным специальностям.


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