США открыли де-факто посольство на Тайване 13.06.2018, 10:24

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Пекин призвал Вашингтон придерживаться «политики единого Китая».

Соединенные Штаты открыли на Тайване новое суперсовременное здание, которое служит де-факто посольством Вашингтона на самоуправляющемся острове, который КНР считает частью своей территории, сообщает «Голос Америки».

На открытии нового здания Американского института в Тайбэе, строительство которого обошлось в 256 миллионов долларов, присутствовали президент Тайваня Цай Инвэнь, помощник госсекретаря Мари Ройс и другие высокопоставленные официальные лица. Здание служит для представления американских интересов на острове при отсутствии формальных дипломатических отношений с Тайванем.

Открытие объекта вызвало недовольство Пекина. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуань заявил, что Китай сделал «строгое представление» Вашингтону. По его словам, китайский МИД призвал США придерживаться «политики одного Китая» и не портить двусторонние отношения, а также оберегать «мир и стабильность» в Тайваньском проливе.

Раскол между Китаем и Тайванем произошел после того, как коммунисты Мао Цзэдуна вытеснили националистов с континентальной территории страны в ходе гражданской войны 1949 года, однако Пекин пообещал вернуть Тайвань под свой контроль, при необходимости – силой.

Пекин прекратил контакты с Тайбэем после того, как в 2016 году Цай Инвэнь, лидер Демократической прогрессивной партии, была избрана президентом и отказалась признать Тайвань частью Китая. Пекин призвал другие страны разорвать дипломатические отношения с Тайванем и усилил военное присутствие в регионе, проводя военно-морские и военно-воздушные учения в Тайваньском проливе.

США прекратили формальные дипломатические связи с Тайванем в 1979 году, признав коммунистическое правительство Пекина единственным в рамках «политики единого Китая». Однако американские законодатели продолжали лоббировать в поддержку Тайваня, а Вашингтон продолжает продавать ему оружие на миллионы долларов, вопреки возражениям Китая. В марте президент Дональд Трамп подписал закон, поощряющий взаимодействие с Тайванем на высоком уровне.