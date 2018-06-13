Белорусы борются за сохранение детдома и школы под Витебском 13.06.2018, 11:18

Великолетчанский детский дом — самый крупный в Беларуси.

На платформе «Удобный город» опубликована петиция с просьбой не закрывать детдом и школу в деревне Большие Летцы под Витебском, пишет tut.by.

Авторы петиции просят отменить решение местных властей о закрытии школы и детского дома в Больших Летцах, которое ждет эти учреждения образования с сентября 2018 года. Собранные подписи планируют направить в администрацию Лукашенко и Министерство образования.

Петицию по состоянию на утро 13 июня подписали более 1100 человек.

«Управлением образования Витебского облисполкома решен вопрос о закрытии детского дома и школы в деревне Большие Летцы Витебского района. Часть детей планируют устроить в приемные семьи, остальных перевести в другие детские дома. По мнению местных властей, детям в приемных семьях будет комфортнее, т. к. условия их проживания будут максимально приближены к домашним. Материальная сторона решения о закрытии детдома — отсутствие бюджетного финансирования на его содержание», — говорится в петиции.

Напомним, Великолетчанский детский дом — самый крупный в Беларуси: здесь живут 84 воспитанника от 6 до 17 лет. Только шестеро из всех воспитанников — биологические сироты. Остальные — социальные, то есть у них живы родители.

Детдом необычный: здесь воспитатели считают обязательным воссоединение родных братьев и сестер, которых до этого забрали у пьющих, например, родителей и отдали в разные интернаты.

Воспитанники живут в семи группах-семьях, по 10−12 человек. В группе работают два воспитателя — мужчина и женщина, то есть «папа» и «мама». И 40% из них — супружеские пары.

Закрыть детдом хотят «в целях оптимизации». Детей намерены перевести в другие интернатные учреждения — поменьше. При этом многие воспитанники уже не раз «курсировали» из детдома в детдом.

Базовую школу в Больших Летцах закрывают в связи с тем, что ликвидируют детский дом. Почти все ее ученики — детдомовцы: 77 человек из 85. А раз в деревне не станет детдома, то, выходит, школа тоже лишняя. Восьмерых «домашних» детей — тех, у кого есть семьи, — с 1 сентября будут возить в школы или в Витебск, до которого примерно 10 км, или в агрогородок Кировский, или в деревню Старое Село — они расположены в 5−7 км от Больших Летцев.