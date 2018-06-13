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«Просто будем бороться дальше»

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  • 13.06.2018, 14:40

Жители поселка под Молодечно год спустя все еще выбираются из коммунального коллапса.

В ноябре mlyn.by рассказал о коммунальной неустроенности поселка Турец-Бояры, что в Молодечненском районе. Публикация вызвала широкий резонанс в социальных сетях, а небольшое местечко на северо-западе области буквально наводнили репортеры других изданий и телеканалов. Что изменилось за полгода?

Работники ЖКХ провели комплексное обследование домов. По его итогам жильцам некоторых многоэтажек запретили выходить на балконы — их признали аварийными. В доме №9 на улице Центральной поменяли трубы, в подъезде установили батареи. На придомовых территориях заварили открытые люки, решили вопрос с освещением дорожки от ж/д вокзала. Однако у местных жителей есть претензии к качеству работ.

— С отоплением в течение зимы проблем не было — в квартирах тепло. Отчасти решили вопрос с температурой воды: теперь она практически всегда в норме, — рассказала местная жительница Ольга Соколова. — Также нам пообещали убрать плесень, которая атакует квартиры.

В качестве компромисса ЖКХ предложило установить новые окна. Представители коммунальных служб обозначили срок — до конца года. То же касается и трещин на монолитных плитах домов.

Несмотря на принимаемые работниками ЖКХ меры, в конце декабря группа местных жителей попала на прием к профильному министру.

— Нас внимательно выслушали и пообещали по возможности разобраться в ситуации. Мы же, в свою очередь, передали ему список недостатков, которые больше всего нас беспокоят.

Устав ждать помощи со стороны, жильцы взяли решение проблем в свои руки.

— Если честно, уже даже не надеемся на чью-то помощь. Поэтому собрали наиболее активных жильцов домов и часть вопросов решили сами: купили и установили качели на детскую площадку. Буквально на днях приобрели краску — освежим придомовую территорию, покрасим бордюры, скамейки, — поясняет Ольга. — Конечно, что-то мы можем сделать своими силами, но серьезные проблемы, такие как отсутствие асфальта и подтопление после дождя, мы решить не в состоянии. Ни финансово, ни физически. Поэтому будем бороться дальше — иного варианта у нас нет.

Отступать от своих требований жители Турец-Бояр не намерены. Если до конца года проблемные вопросы не решатся, будут снова добиваться реакции от коммунальных структур.


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