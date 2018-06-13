«Будем ставить палатки прямо во дворе»: Гомельчане готовы на любой протест 13.06.2018, 15:44

Гомельский блогер снял видеосюжет из скандального двора, где планируется уплотнение.

В материале много сарказма и иронии, однако самое ценное в нем — информация о том, как проводились «общественные слушания» по вопросу уплотнительной застройки, пишут «Сильные новости».

В сюжете канала «Общество Гомель», который ведет блогер Артем Шапоров, гомельчане жалуются, что общественные слушания, которые, согласно законодательству, проводились перед принятием решения о строительстве, были практически сымитированы. «Какие бы мы вопросы не задавали, на все нам отвечали, что у них, согласно закону, «усе добра», — жалуется местная жительница.

Жители улицы Рогачевской также указывают на возможные опасности стройки для их домов из-за ограниченного пространства, будущие неудобства из-за разницы в этажности (все они живут в пятиэтажках, в то время, как во дворе у них планируется строительство многоэтажки). По их словам, никакие аргументы понимания у чиновников не находят.

«Вы мне заслоните и солнце, и как я буду жить, как в подвале? Он мне сказал: ваша квартира в частной собственности, можете распоряжаться по своему усмотрению. Я спросила, сколько же теперь стоить будет моя квартира? Он промолчал», — так описывают свое общение с представителями власти местные жители.

Напомним, жители домов по улице Рогачевской возмущены намерениями властей построить у них во дворе многоэтажку. Они собирают подписи, обращаются в СМИ и угрожают «поставить палатки прямо во дворе», чтобы не допустить уплотнительной застройки.