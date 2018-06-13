закрыть
13 июня 2018, среда, 16:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Будем ставить палатки прямо во дворе»: Гомельчане готовы на любой протест

  • 13.06.2018, 15:44

Гомельский блогер снял видеосюжет из скандального двора, где планируется уплотнение.

В материале много сарказма и иронии, однако самое ценное в нем — информация о том, как проводились «общественные слушания» по вопросу уплотнительной застройки, пишут «Сильные новости».

В сюжете канала «Общество Гомель», который ведет блогер Артем Шапоров, гомельчане жалуются, что общественные слушания, которые, согласно законодательству, проводились перед принятием решения о строительстве, были практически сымитированы. «Какие бы мы вопросы не задавали, на все нам отвечали, что у них, согласно закону, «усе добра», — жалуется местная жительница.

Жители улицы Рогачевской также указывают на возможные опасности стройки для их домов из-за ограниченного пространства, будущие неудобства из-за разницы в этажности (все они живут в пятиэтажках, в то время, как во дворе у них планируется строительство многоэтажки). По их словам, никакие аргументы понимания у чиновников не находят.

«Вы мне заслоните и солнце, и как я буду жить, как в подвале? Он мне сказал: ваша квартира в частной собственности, можете распоряжаться по своему усмотрению. Я спросила, сколько же теперь стоить будет моя квартира? Он промолчал», — так описывают свое общение с представителями власти местные жители.

Напомним, жители домов по улице Рогачевской возмущены намерениями властей построить у них во дворе многоэтажку. Они собирают подписи, обращаются в СМИ и угрожают «поставить палатки прямо во дворе», чтобы не допустить уплотнительной застройки.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч