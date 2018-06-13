Милиция пыталась оттеснить защитников Куропат от ресторана «Поедем поедим» 8 13.06.2018, 16:48

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Фото: svaboda.org

ГАИ устроила потасовку возле ворот заведения.

Сегодня к защитникам Куропат присоединились правозащитники «Весны» во главе с Алесем Беляцким. Также, как сообщил Павел Северинец, приехали люди из Бобруйска и Витебска.

Около 12.30 на территорию развлекательного комплекса хотели проехать мусоровоз и машина с продуктами, но протестующие их не пропускали, сообщает euroradio.fm.

Тогда шесть сотрудников милиции и ГАИ пытались убрать протестующих с проезда. Во время потасовки на землю повалили Татьяну Северинец. Однако столкнуть протестующих с дороги не смогли. На Павла Северинца и Алексея Туровича составили протоколы за нарушение правил дорожного движения.