Искусственный интеллект научился заглядывать в ближайшее будущее 5 14.06.2018, 17:28

Ученые научили нейросеть предсказывать, что человек будет делать через пару минут.

Это удалось сделать с помощью видео, на котором люди готовят салат, пишет «Нож».

Ученые сняли 40 роликов по шесть минут, на которых повара выполняют примерно 20 действий. Разработчики вручную описали некоторые процессы, например «разбить яйцо» или «добавить соль».

Искусственный интеллект несколько часов «смотрел» эти видео и запоминал их. В результате нейросеть смогла определять, что и как долго будет делать повар на ранее незнакомых ей записях.

Алгоритм может предсказывать, какие ингредиенты понадобятся дальше. Нейросеть планируют усовершенствовать, чтобы она могла напоминать человеку, что он забыл что-то положить, помешать или разогреть.

Разработку представят в американском городе Солт-Лейк-Сити на конференции, посвященной компьютерному зрению и распознаванию образов.