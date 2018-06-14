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В Борисове на заводе агрегатов вместо зарплат дают молоко

  • 14.06.2018, 21:30

В Борисове сразу несколько предприятий столкнулись с экономическими трудностями.

В Борисове сразу несколько предприятий, входящих в холдинг «Автокомпоненты» столкнулись с экономическими трудностями, которые решили переложить на плечи… работников завода. По крайней мере, на заводе агрегатов.

Вместо зарплаты – продукция. В Борисове руководство завода агрегатов обязало работников подписать согласие на получение части заработной платы мясной и молочной продукцией. Пока речь идет только о 20 рублях.

Продолжение – в видеоматериале «Белсата».


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