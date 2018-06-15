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Спрос белорусов на кредиты гасят ставками

  • 15.06.2018, 16:51

Население продолжает наращивать темпы кредитования.

В апреле тренд роста объемов кредитования сохранился, а темп ускорился. Общая задолженность экономики перед банками увеличилась на 3,1 % против 1,1 % месяцем ранее и на 1 мая достигла 40 551,7 млн руб. Это на 12,9 % больше, чем на 1 апреля минувшего года, пишет «Белорусы и рынок».

В частном секторе — инвестиционная активность

За месяц юридические лица увеличили свои обязательства перед банками на 3,2 %, до 29 118,2 млн руб. Интересно, что в апреле кредитование субъектов хозяйствования и в национальной, и в иностранной валюте продемонстрировало одинаковые темпы роста — плюс 3,2 % к марту. На 1 мая задолженность компаний в рублях составила 10 400,3 млн руб., в иностранной валюте — 18 717,9 млн руб. Таким образом, на долю валютной задолженности прищлось 64,3 % всех долгов предприятий по кредитам.

Население, в предыдущие месяцы бывшее более активным заемщиком, нежели субъекты хозяйствования, сейчас утратило лидерство, хотя темпы и не сбавило. Белорусы увеличили задолженность перед банками на 2,5 %, до 9750,5 млн руб.

В апреле частные компании увеличили объемы заимствований в рублях на 5,5 %, до 5256,2 млн руб. Это особенно заметно на фоне снижения кредитования в марте.

Государственные предприятия выдерживают ранее набранный темп: рост составил 1 %, объем кредитных долгов достиг 5144,1 млн руб. Пропорция 50 : 50 в структуре рублевой задолженности компаний перед банками сохраняется.

Зато государственные предприятия продолжают наращивать объем и долю просроченной и пролонгированной задолженности. За месяц она увеличилась на 0,2 % (на 8,8 млн руб.) и на 1 мая составила 169 млн руб., или 3,3 % в общем объеме рублевой задолженности.

У частных компаний старых рублевых долгов перед банками несколько меньше — 134,7 млн руб. Причем за апрель они уменьшились на 1,5 млн руб., или на 0,1 %. Доля просроченных и пролонгированных долгов частников составила 2,6 % от общего объема рублевой задолженности.

По сравнению с 1 мая прошлого года государственные предприятия увеличили свои рублевые заимствования на 1,6 %, частные — на 41,6 %.

Частные компании лидируют и по темпам роста валютного кредитования: за апрель общий объем валютных кредитов увеличился на 4,5 %, до 7835,9 млн руб. Государственные предприятия увеличили задолженность по валютным кредитам на 2,3 %, до 10 882 млн руб.. Таким образом, на их долю приходится 58 % задолженности в иностранной валюте.

Госкомпании увеличили просроченные и пролонгированные долги на 19,5 млн, до 1016,8 млн руб., однако их доля в общем объеме увеличивающейся задолженности уменьшилась на 0,1 п. п. и составила 9,3 %.

Зато частники снижают валютные долги: за апрель — на 20,8 млн, до 470,3 млн руб. При этом их доля в общем объеме валютных долгов по кредитам уменьшилась на 1 п. п., до 6 %.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года валютная задолженность госкомпаний увеличилась на 3,1 %, частных — на 0,4 %.

Белорусы занимают на потребление

Население продолжает наращивать темпы кредитования — плюс 2,5 % в апреле против плюс 2 % в марте и плюс 1,5 % в феврале. По сравнению с 1 мая прошлого года рост составил 32,2 %. В апреле объем рублевой задолженности белорусов перед банками увеличился на 2,5 % и на 1 мая составил 9703,1 млн руб..

Каким-то чудным образом увеличилась даже задолженность в валюте, стабильно снижавшаяся после введения запрета на кредитование физлиц в иностранных деньгах. Прирост составил 0,6 %, или 0,3 млн руб. На 1 мая валютная задолженность граждан достигла 47,4 млн руб..

На 0,1 п. п. увеличилась доля просроченной задолженности. Она составила 10,9 млн руб., или 23 % от общей задолженности граждан в валюте. Несмотря на общий рост долгов, рублевая «просрочка» держится на уровне 0,4 % от ее общего объема, что на 1 мая составляло 36 млн руб. (прирост — 1,3 млн руб.).

Потребительское кредитование продолжает набирать обороты. Причем в апреле оно стало наращивать темп, снижавшийся с начала года (с 5,3 % в январе до 2,9 % в марте). Прирост потребительских кредитов по итогам апреля составил 4 %, а общий объем задолженности по ним достиг 3399,7 млн руб.

За год долги по потребительским кредитам увеличились в 1,8 раза. Правда, пока на них все равно приходится меньшая часть общей задолженности (35 %). Остальное направляется на финансирование строительства или приобретение недвижимости. Тем не менее доля потребительских кредитов неуклонно растет — плюс 0,7 п. п. по сравнению с мартом 2018-го и плюс 9,4 п. п. к 1 мая 2017 года. За апрель кредитование недвижимости увеличилось на 1,6 %, а за год — на 15,5 %, до 6350,7 млн руб.

Деньги не стали дешевле. Доля долгосрочных кредитов, устойчиво увеличивавшаяся весь предыдущий год, а в феврале и марте 2018-го остановившаяся на отметке 54,4 %, в апреле уменьшилась. Правда, пока незначительно — до 52 %. Снижение в секторе предприятий было более заметным — с 47,7 до 44,1 %.

Население придерживается долговременного тренда балансирования на уровне 79—80 %. По итогам апреля доля длинных кредитов составила 80,8 %.

В апреле повысились все средние ставки по новым кредитам. Так, средняя по экономике возросла с 10,98 до 11,07 % годовых. Заемные средства для предприятий подорожали с 10,92 до 10,96 %, для населения — с 11,24 до 11,43 % годовых.

Самыми дешевыми были кредиты для компаний на 12 месяцев (ставка — 7,04 % годовых), однако при этом они были совершенно непопулярны (0,1 % от общего объема). Спросом пользовались кредиты на 6—12 месяцев. Их доля составила 22,3 %, а ставка — 10,70 % годовых. Вторые по популярности — кредиты на один — два года (21,1 %). Средняя ставка по ним составила 10,74 % годовых. Дороже всего предприятиям обходились кредиты на один — три месяца (12,15 % годовых), тем не менее они оказались на третьем месте по популярности (доля — 18,9 %).

На 0,03 п. п., до 5,26 % годовых, подорожали валютные кредиты для компаний. Они почти вернулись на уровень февраля. Напомним, тогда средняя ставка составляла 5,25 % годовых.

Самыми дешевыми остались кредиты на срок до месяца. Они подешевели с 1,59 % годовых в марте до 1,32 % в апреле. Так же, как и в марте, самыми дорогими были кредиты на год (ставка — 7 %). Впрочем, они тоже подешевели — на 0,41 % годовых, но, несмотря на это, никого не заинтересовали. Наибольшая доля компаний-кредиторов (27,6 %) предпочла занять валюту на один — три месяца под 4,56 % годовых. На втором месте по популярности — кредиты на 6—12 месяцев (24 %) под 4,95 % годовых.

В сегменте новых кредитов для населения дешевле всего было занять на год (8,25 % годовых), однако на долю таких кредитов пришлось лишь 1,7 % всех рублевых заимствований населения. Белорусы предпочитают кредитоваться надолго: 52,7 % договоров имеют срок действия свыше трех лет. В апреле такие кредиты обходились в 13,20 % годовых против 13,02 % месяцем ранее. Это самая высокая ставка по кредитам для населения.

В апреле на февральский уровень вернулись ставки по кредитам до месяца — с 17,94 до 10,74 % годовых. Доля самых коротких кредитов тоже почти вернулась на уровень февраля — 1,4 %.


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