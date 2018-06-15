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Россельхознадзор продолжает войну против белорусских предприятий

  • 15.06.2018, 18:44

Россия вводит усиленный контроль продукции семи предприятий Беларуси.

Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий, включая Несвижский завод детского питания, который производит эксклюзивные торговые марки для магазинов Х5 Retail Group, сообщает interfax.by.

Усиленный контроль вводится в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ, говорится в указании Россельхознадзора. В частности, продукция ООО "Несвижский завод детского питания" подпала под режим усиленного контроля из-за выявления в молоке массовой доли нитратов и массовой доли белка.

Кроме того, этот режим распространяется в отношении продукции ООО "Славинпродукт" (выявление бактерий группы кишечной палочки и антибиотиков тетрациклиновой группы в говядине), ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат" (выявление антибиотиков тетрациклиновой группы в говядине), ОАО "1-я Минская птицефабрика" (выявление патогенных бактерий в мясе птицы), ООО "ЭкспоАльфаГрупп" (выявление антибиотиков тетрациклиновой группы в говядине), ОАО "Гомельский белково-жировой завод" (выявление энторопатегенных типов кишечных палочек в мясокостной муке) и КПУП "Форелевое хозяйство "Лохва" (выявление бактерий группы listeria monocytogenes в рыбе).

"Несвижский завод детского питания" - партнер крупнейшего в России ритейлера Х5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"). Завод с конца 2016 года производит для Х5 молочную продукцию под брендом "Сарафаново", который находится в совместном владении компаний. В прошлом году партнерство было расширено - предприятие начало выпускать для ритейлера продукцию под брендом "Верховье".

С 9 марта Россельхознадзор ввел запрет на поставки в Россию продукции с ООО "Несвижский завод детского питания" из-за повторного выявления сухого молока в питьевом ультрапастеризованном молоке. Гендиректор предприятия Михаил Деревянко тогда говорил, что завод не использует сухое молоко при производстве ультрапастеризованного молока: применяемые на предприятии технологии полностью исключают такую возможность.

После инспекции предприятия с 17 апреля запрет на поставки был снят.

Потери за пять недель отсутствия поставок оцениваются примерно в 70 млн рублей, говорил Деревянко журналистам.

Х5 - крупнейший клиент "Несвижского завода детского питания". Сейчас предприятие задействует около 30% мощностей (переработка 150 тонн молока в сутки). В планах - выйти на полную загрузку в течение трех-четырех лет (около 500 тонн в сутки). Инвестиции в завод составили более 6 млрд рублей. Чистая выручка компании за 2017 год - 870 млн рублей. План на 2018 год составляет 2,7 млрд рублей, говорил гендиректор предприятия.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 70% долей в ООО "Несвижский завод детского питания" владеет компания Nomopoli Limited, 30% - у бывшего топ-менеджера компании "Юнимилк" (поглощена Danone) Александра Караника.


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