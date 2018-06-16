В Печах в казармах установили камеры видеонаблюдения 4 16.06.2018, 18:38

64 камеры работают круглые сутки.

В казарме третьей учебной танковой роты 72-го Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов начала работать система видеонаблюдения, сообщил журналистам в субботу министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков. Об этом передает «Радыё Свабода».

«Система видеонаблюдения успешно работает в казарме 3-й гвардейской школе подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений. Работа по оснащению видеонаблюдением других казарм продолжается. Это делать нужно, потому что это востребовано», - сказал Равков.

В казарме установлены 64 камеры, которые работают круглые сутки. Видео записывается со звуком и сохраняется около месяца. Министр подчеркнул, что качество записи позволяет распознавать лица.

По его словам, система видеонаблюдения позволит повысить контроль за организацией жизни в подразделении.

Солдат Александр Коржич, которого в октябре 2017 нашли повешенным в подвале, служил как-раз в 3-й учебной танковой роте 72-го объединенного учебного центра. По версии Следственного комитета, Александра Коржича «довели до самоубийства». Мать Коржича убеждена, что сын стал жертвой убийства.

По результатам расследования в деле Коржича были взяты под стражу 10 человек: два офицера - командир роты, старший лейтенант и его заместитель, капитан, семь сержантов и прапорщик. За непринятие мер для предотвращения гибели Коржича из армии уволили пять человек, еще двое отстранены от работы.