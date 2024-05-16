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ВСУ сорвали планы россиян вклиниться в глубину застройки в Волчанске

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  • 16.05.2024, 11:53
  • 2,410
ВСУ сорвали планы россиян вклиниться в глубину застройки в Волчанске

Официальное заявление украинского Генштаба о боях в Харьковской области.

Украинским военным удалось снизить активность россиян на Харьковском направлении. В частности, ВСУ не дали врагу вклиниться в глубину застройки в Волчанске.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, по сравнению с 10 мая ВСУ заставили значительно снизить активность российских оккупантов.

«Планы врага максимально вклинится в глубину городской застройки Волчанская и там закрепиться - сорвано. С начала текущих суток ВСУ продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат врага под огневым контролем. Действия продолжаются, ситуация контролируется», - говорится в сообщении.

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