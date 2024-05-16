Прибыль крупнейших банков России рухнула 1 16.05.2024, 11:42

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Из-за санкций и «налога на войну».

Крупнейшие банки России начали сильнее ощущать на себе санкции за войну в Украине: прибыль 20 кредитных организаций из топ-50 резко снизилась в первом квартале 2024 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на квартальную отчетность.

В частности, прибыль Почта-банк упала в 31,2 раза (до 190 млн руб.), банка «Зенит» — в 7,5 раза (до 174 млн), ХКФ-банка — в 5,5 раза (до 815 млн).

Альфа-банк снизил прибыль более чем втрое, до 8,5 млрд руб., ВТБ и Совкомбанк — в 2,8 раза, до 35,2 млрд и 11,4 млрд руб. соответственно.

В банках объяснили падение маржинальности бизнеса санкциями, ростом ставок и выплатами налога на сверхприбыль, также известного как «налог на войну». Так, в Почта-банке отметили охлаждение рынка розничного кредитования, которое повлияло на динамику выдач кредитов. В «Зените» основным фактором назвали попадание под санкции в феврале 2023 года.

В Альфа-банке уточнили, что изменение результата обусловлено «спецификой подсчетов по РСБУ». Также прибыль снизилась из-за роста операционных расходов, консервативного подхода к начислению резервов и более высоких расходов по налогу на прибыль.

В Абсолют-банке, чья прибыль упала на 35,7% год к году, отметили влияние расходов по налогу на прибыль. Кроме того, у банка сократились доходы от операций с инвалютой на фоне включения в SDN-лист США осенью 2023 года.

«Банк ведет активную работу по открытию корреспондентских счетов в банках дружественных стран для увеличения доходов от операций с иностранной валютой», — подчеркнули в Абсолют-банке.

Рентабельность банковского бизнеса в России падает: за последний год банки увеличили активы на 20%, а общий рост квартальной прибыли составил всего 2% (показатель вырос до 899 млрд руб.), отмечает директор группы рейтинговых финансовых институтов НКР Егор Лопатин.

Несмотря на это, именно рост активов кредитных организаций «станет одним из ключевых драйверов прибыли банков». Однако показатель может оказаться ниже, чем в 2023 году и составить 3,1 трлн против 3,3 трлн руб., следует из оценки НКР.

«Сохранение и возможное усиление санкционного давления окажет влияние на трансакционный бизнес и обслуживание ВЭД, что скажется на комиссионных доходах. Также за счет девалютизации балансов влияние валютной переоценки на финансовый результат будет слабее, чем в 2023 году», — отмечает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.