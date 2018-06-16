Россия выводит деньги из облигаций США из-за возможности введения новых санкций 2 16.06.2018, 20:15

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Российские вложения в ценные бумаги США резко сократились.

Россия выводит деньги из облигаций США, опасаясь новых санкций, пояснил «Новой газете» экономист Сергей Алексашенко, комментируя сокращение российских вложений в ценные бумаги США.

«6 апреля 2018 года Америка ввела очередные санкции против России, которые затронули множество российских олигархов, в том числе [Виктора] Вексельберга и [Олега] Дерипаску, и я думаю, что, испугавшись дальнейшего ужесточения санкций, Центральный банк все-таки решил попытаться сделать свои валютные резервы более безопасными», — сказал он.

В период с марта по апрель 2018 года Россия почти в два раза сократила объем вложений в облигации казначейства Соединенных Штатов — с 96,1 млрд долларов в марте до 48,7 млрд долларов в апреле. Данные Минфина США приводит РИА Новости.

Так, Россия всего за месяц с 16-й строчки в списке стран-инвесторов ценных бумаг в США опустилась на 22-ю. Лидируют в этом списке по-прежнему Китай и Япония, на которые приходится больше триллиона миллиарда долларов (на каждую). При общем госдолге США в более чем 20 трлн долларов, Россия кредитует примерно 1% этой суммы.