«Скоро придем к тому, что мужчины будут работать до 70-ти лет» 3 16.06.2018, 21:17

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Фото: intex-press.by

Жители Барановичей рассказали, как относятся к предложению уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин.

На одной из встреч в «совете республики» прозвучало предложение увеличить пенсионный возраст женщин, чтобы они уходили на пенсию вместе с мужчинами. Intex-press.by узнал у жителей города Барановичи, поддерживают ли они такую идею.

Большинству опрошенных такое предложение не понравилось:

«У нас и так пенсионный возраст растет постоянно».

«Скоро придем к тому, что мужчины будут работать до 70-ти».

«Это абсурд! Страна вымирает».

Напомним, что согласно закону пенсионный возраст постепенно увеличивается, и с 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.