Каста неприкасаемых18
- Сергей Подсосонный, «Белсат»
- 17.06.2018, 11:01
- 5,827
Почему Лукашенко до сих пор не одолел коррупцию?
«С первых своих президентских выборов я ясно народу сказал: «Коррупции в Беларуси быть не может», - так начинал Лукашенко пугать коррупционеров.
А потом Александр Лукашенко говорил и говорил ...
«Ухудшение дел в борьбе с этим страшным злом», - констатировал глава государства.
Это в две тысячи девятом.
«В борьбе с коррупцией мы все же немного не дорабатываем», - жаловался Лукашенко.
Потом в две тысячи двенадцатом.
«Не дай бог в ваших вузах мы найдем какую-то там коррупцию», - перешел на угрозы.
А это уже - в две тысячи четырнадцатом. Мантра не утихает. А коррупция - процветает.
«Я же предупредил всех: ребята, смотрите, пощады не будет ни для кого», - все продолжал Лукашенко.
Каста неприкасаемых
На словах одно - на деле другое. На днях на свободу вышел бывший глава Солигорского района Александр Римашевский. Хотя в декабре он получил восемь лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества за взятку.
«У нас есть каста неприкасаемых. Это люди, которые в реестре лукашенковском, и они могут воровать, грабить, убивать. То есть, они не подчиняются белорусским законам, так как они знают, что выйдут на свободу максимум в течение года», - отмечает «депутат палаты представителей» 2-го созыва Сергей Скребец.
Действительно, выходят - и даже получают новые должности. Вот только некоторые. Например, бывший заместитель генпрокурора Александр Архипов получил 6 лет. Вышел досрочно и был назначен директором совхоза. Бывший председатель Чашникского райисполкома Владимир Була обвинялся в коррупции. Сейчас директор совхоза. Бывший заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Волков получил 8 лет. Вышел досрочно, назначен руководить дирекцией стройки объектов Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода.
Можно продолжать. Часто бывшие руководители снова занимают ведущие должности или возглавляют колхозы.
«Если председатель руководит колхозом, это кормушка для него: он получает откаты за удобрения, он получает откаты за запчасти, он получает откаты ... То есть, ему даются рабы, которые за сорок долларов работают на земле. Это, я бы сказал, такая барщина: ты вышел из тюрьмы - на тебе деревню, на тебе колхоз, и дальше кради», - считает Скребец.
И если о коррупции Александр Лукашенко кричит громко, то помиловании происходят тихо - если не попадут в независимые СМИ.
«Какова бы ни была экономика, что бы мы ни делали, когда в стране коррупция - все, это ржавчина, которая будет разъедать все», - продолжает правитель Беларуси.
И так двадцать четыре года.
Сергей Подсосонный, «Белсат»