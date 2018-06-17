Каста неприкасаемых 18 Сергей Подсосонный, «Белсат»

17.06.2018, 11:01

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Почему Лукашенко до сих пор не одолел коррупцию?

«С первых своих президентских выборов я ясно народу сказал: «Коррупции в Беларуси быть не может», - так начинал Лукашенко пугать коррупционеров.

А потом Александр Лукашенко говорил и говорил ...

«Ухудшение дел в борьбе с этим страшным злом», - констатировал глава государства.

Это в две тысячи девятом.

«В борьбе с коррупцией мы все же немного не дорабатываем», - жаловался Лукашенко.

Потом в две тысячи двенадцатом.

«Не дай бог в ваших вузах мы найдем какую-то там коррупцию», - перешел на угрозы.

А это уже - в две тысячи четырнадцатом. Мантра не утихает. А коррупция - процветает.

«Я же предупредил всех: ребята, смотрите, пощады не будет ни для кого», - все продолжал Лукашенко.

Каста неприкасаемых

На словах одно - на деле другое. На днях на свободу вышел бывший глава Солигорского района Александр Римашевский. Хотя в декабре он получил восемь лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества за взятку.

«У нас есть каста неприкасаемых. Это люди, которые в реестре лукашенковском, и они могут воровать, грабить, убивать. То есть, они не подчиняются белорусским законам, так как они знают, что выйдут на свободу максимум в течение года», - отмечает «депутат палаты представителей» 2-го созыва Сергей Скребец.

Действительно, выходят - и даже получают новые должности. Вот только некоторые. Например, бывший заместитель генпрокурора Александр Архипов получил 6 лет. Вышел досрочно и был назначен директором совхоза. Бывший председатель Чашникского райисполкома Владимир Була обвинялся в коррупции. Сейчас директор совхоза. Бывший заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Волков получил 8 лет. Вышел досрочно, назначен руководить дирекцией стройки объектов Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода.

Можно продолжать. Часто бывшие руководители снова занимают ведущие должности или возглавляют колхозы.

«Если председатель руководит колхозом, это кормушка для него: он получает откаты за удобрения, он получает откаты за запчасти, он получает откаты ... То есть, ему даются рабы, которые за сорок долларов работают на земле. Это, я бы сказал, такая барщина: ты вышел из тюрьмы - на тебе деревню, на тебе колхоз, и дальше кради», - считает Скребец.

И если о коррупции Александр Лукашенко кричит громко, то помиловании происходят тихо - если не попадут в независимые СМИ.

«Какова бы ни была экономика, что бы мы ни делали, когда в стране коррупция - все, это ржавчина, которая будет разъедать все», - продолжает правитель Беларуси.

И так двадцать четыре года.

Сергей Подсосонный, «Белсат»