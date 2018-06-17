закрыть
17 июня 2018, воскресенье, 15:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белорусы почтили память легендарного повстанца Михаила Воловича

  • 17.06.2018, 15:21

Отряды молодого шляхтича не давали покоя российской оккупационной власти во время восстания 1833 года.

Белорусские активисты почтили память легендарного лидера повстанцев Михаила Воловича. Об этом в «Фейсбуке» сообщил представитель Белорусского Национального Конгресса в Слонима Виктор Марчик.

«Гражданские активисты из Гродно, Барановичей, Лиды и Слонима, а также прославленные своим творчеством слонимчане почтили память Михаила Валовича, руководителя антироссийского восстания на Слонимщине (1833)», - написал активист.


популярное за неделю

Мнение

Вулканический синдром
Вулканический синдром Владимир Горбулин
Чемпионат Путина и призрак Брежнева
Чемпионат Путина и призрак Брежнева Константин Эггерт
В гимназию за коньяком
В гимназию за коньяком Ирина Халип
Водораздел
Водораздел Аркадий Бабченко