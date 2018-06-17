Белорусы почтили память легендарного повстанца Михаила Воловича
- 17.06.2018, 15:21
Отряды молодого шляхтича не давали покоя российской оккупационной власти во время восстания 1833 года.
Белорусские активисты почтили память легендарного лидера повстанцев Михаила Воловича. Об этом в «Фейсбуке» сообщил представитель Белорусского Национального Конгресса в Слонима Виктор Марчик.
«Гражданские активисты из Гродно, Барановичей, Лиды и Слонима, а также прославленные своим творчеством слонимчане почтили память Михаила Валовича, руководителя антироссийского восстания на Слонимщине (1833)», - написал активист.