Фотофакт: В Витебске рисуют граффити «Абаронца сноў» 17.06.2018, 17:10

Фото: vitebsk.cc

Уличную картину рисуют студенты худграфа ВГУ.

Во дворах на улице Кирова недалеко от администрации Железнодорожного района скоро появится новая уличная картина, ее рисуют студенты худграфа ВГУ Наталья Дагиль и Александр Коношенок, передает news.vitebsk.cc.

Граффити «Абаронца сноў» станет третьим арт-объектом проекта уличного искусства «Гравитация» нынешнего года и снова украсит старый дровяной сарай. Всего планируется создать шесть стрит-артов.

Фото: vitebsk.cc

Первое граффити из этой серии появилось неподалеку, также на сарае. Постер со старым семейным фото витеблян создал минский художник Андрей Бусел. Чуть позже в районе гимназии №2 аудиозвизуальный художник Bazinato из Молодечно нарисовал своего «Исследователя миров».

Фото: vitebsk.cc

Фестиваль уличного искусства «Гравитация» был создан в Витебске девять лет назад социальным культурным учреждением «Витебск для меня».

Фото: vitebsk.cc