Далай-лама поделился секретом счастья 5 17.06.2018, 19:03

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Далай-лама

Фото: insiderblogs.info

Далай-лама XIV посетил Ригу.

Счастье любому человеку принесет не осуществление безудержных желаний, а "покой ума", достичь которого помогут сострадание и альтруизм, заявил Далай-лама XIV в Риге во время духовных учений для буддистов из стран Балтии, передает ria.ru.

"Человек, который воспитан в материалистической системе ценностей, будет хотеть все больше и больше. Безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду, и это все никому не приносит счастья. Счастье приходит, когда ум спокоен, когда в душе мир. Поэтому так важно тренировать свой ум", — сказал далай-лама.

По его словам, "гнев, зависть, чувство конкуренции, страхи и другие негативные эмоции влекут за собой страдание".

"Уже научно доказано, что гнев буквально разрушает иммунную систему, в то время как сострадание и покой ума ее укрепляют. Если вы будете относиться к другим с состраданием и альтруизмом, то злобы, зависти и конкуренции в вас будет гораздо меньше, а счастья — гораздо больше", — уверен далай-лама.

По его словам, все традиционные религии "несут это послание — любви, сострадания и терпения". И духовный лидер буддистов советует каждому следовать религиозной традиции предков, уважая другие вероисповедания.