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Бразильцы не смогли обыграть сборную Швейцарии на ЧМ-2018

  • 17.06.2018, 22:58
Фото: sport.de

Очередной матч чемпионата мира по футболу завершился сенсацией.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 встречались сборные Бразилии и Швейцарии. Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче открыли бразильцы благодаря точному дальнему удару полузащитника Филиппе Коутиньо на 20-й минуте. Швейцарской команде удалось отыграться в начале второго тайма. Гол на 50-й минуте на свой счёт записал Стивен Цубер.


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