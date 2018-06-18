Жители Македонии вышли на протесты из-за переименования страны 18.06.2018, 7:43

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Массовая акция прошла в Скопье.

Массовая акция протеста прошла в столице Македонии Скопье в воскресенье, 17 июня. Демонстранты выступили против названия Северная Республика Македония, под которым Греция обязалась признать соседнее государство. В ходе протестов произошли столкновения с полицией, сообщает «Немецкая волна».

По информации СМИ, по меньшей мере, 10 человек обратились за помощью к медикам, среди них было 7 полицейских. Как минимум 11 демонстрантов были задержаны правоохранителями.

В ходе протестов участники акции снесли ограждающие решетки возле здания парламента и начали забрасывать полицейских камнями и петардами. В свою очередь, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. «Центр города выглядит как маленький Бейрут», — сообщил македонский телеканал 1TV, чей оператор пострадал во время протестов.

Критика переименования в Македонии и в Греции

Ранее 17 июня премьер-министр Македонии Зоран Заев и глава греческого правительства Алексис Ципрас подписали предварительное соглашение о новом названии Македонии. Соглашение вступит в силу после того, как его одобрят парламенты обеих стран. Кроме того, Македония проведет референдум по вопросу о переименовании.

Однако компромиссное название критикуют не только в Македонии, но и в Греции. Оппозиционная греческая партия «Новая демократия» требовала вынести вотум недоверия правительству Ципраса, однако в ходе голосования парламент с небольшим перевесом отклонил эту инициативу.

Спор о Македонии начался в 1991 году

Спор вокруг наименования государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония.

Афины опасаются, что в случае закрепления названия «Македония» за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за этого официальным названием Македонии в ООН с 1993 года является словосочетание «бывшая югославская республика Македония», а Греция блокирует вступление Скопье в Евросоюз и НАТО.