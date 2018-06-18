Ученые: Динозавры опять появятся на Земле 2 18.06.2018, 9:02

2,192

Специалисты собираются использовать кровь насекомого, добытую из древнего комара.

По мнению группы ученых из американского университета, динозавры рано или поздно вновь появятся на Земле. Это станет возможно благодаря манипуляциям с ДНК, сообщает segodnya.ua.

Специалисты собираются использовать кровь насекомого, добытую из древнего комара. Они обнаружили в ней профирины гемоглобина и надеются восстановить динозавров. Некоторые эксперты считают, что это невозможно, но энтузиастов остановить невозможно. Они постоянно проводят исследования.

Специалисты убеждены, рано или поздно удастся найти древних комаров или мух, извлечь из них кровь доисторических животных, ранее обитавших на нашей планете, и восстановить динозавров. Их ДНК собираются скрестить с генами аллигаторов, пернатых и прочих представителей биологических видов. Но это произойдет в грядущем, а пока ученые спорят о возможности совершения такого проекта.

Ранее учеными из института Оксфорда было проведено исследование на предмет установления факта генетических изменений динозавров по ходу их эволюции.