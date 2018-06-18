Когда щебень дороже золота 3 Денис Левинкевич

18.06.2018, 10:30

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Почему белорусские стройматериалы проигрывают на российском рынке?

Не так много сегодня предприятий в Беларуси, которые могут похвастаться своим устойчивым финансовым положением. Одно из таких предприятий - РУПП «Гранит», продукция которого - гранитный щебень - остро востребована как в самой республике, так и за ее пределами, в первую очередь российскими строителями и дорожниками.

Причин этому несколько, и в первую очередь - выделение значительных средств из бюджета РФ на реконструкцию автодорог, а также низкая ставка ипотечного кредитования в России.

Немаловажное значение имеет еще одно обстоятельство - фактически сегодня запрещены поставки щебня из Украины в РФ, хотя в прежние времена доля этих поставок доходила до 90% всего импорта щебня на территорию Центрального федерального округа РФ. Фактически в силу указанных обстоятельств РУПП «Гранит» сегодня является крупнейшим экспортером гранитного щебня на территории РФ с численностью населения свыше 10 млн. человек.

Щебень в Россию (как собственно и в другие сопредельные страны) отгружается на условиях 100-процентной предоплаты. Иначе с заместителем гендиректора по внешнеэкономической деятельности, маркетингу и сбыту РУПП «Гранит» Александром Войткусом разговор о заключении контракта не состоится. Впрочем, каждое правило имеет исключение, тем более в Беларуси. Руководством Минстройархитектуры РБ подписывается письмо в адрес РУПП «Гранит» о предоставлении 30-дневной (!) отсрочки платежа за отгруженный с карьера остродефицитный щебень, покупателем которого является некое ООО «Гинтари», находящееся по документам в Пскове. Об этой фирме стоит рассказать подробнее.

Фирма имеет уставный фонд в RUR10 тыс. (т.е. стул, стол и, возможно, арендованный офис). По уставу у «Гинтари» предусмотрено 60 (!) видов деятельности, начиная от производства парфюмерно-косметических средств, разборки и сноса зданий, заканчивая управлением и эксплуатацией нежилого фонда.

Можно только предполагать, что директор этого общества Олеся Кочанова - мастер на все руки. Чем-то иным сложно объяснить тот факт, что единственным учредителем ООО «Гинтари» является белорусское ОАО «Белстройматериалы», входящее в систему Минстройархитектуры РБ и нанявшее на работу такого специалиста. Достоверно неизвестно, какую пользу имеет Беларусь от этого так называемого «учредительства», но точно известен размер убытков «Гранита» от отгруженной по контракту с «Гинтари» продукции - около RUR8 млн. (более 100 тыс. евро). Кроме того, «Гинтари» грешит несвоевременным предоставлением справок из налоговых органов России об уплате ввозного НДС за поставленный из РБ товар. Для любой другой фирмы это бы давно закончилось расторжением контракта с РУПП «Гранит», но не для «Гинтари».

Тем более, «БелГазете» так и не удалось разыскать телефон этого ООО. Впрочем, не только нам. Олесю Кочанову не нашел даже смоленский арбитражный суд, и судебное поручение из белорусского экономического суда вернулось адресату. Может быть, потому, что «Гинтари» изначально дислоцировалось в Смоленске, а затем по еизвестным причинам оказалось в Пскове? Впрочем, насколько мы осведомлены, эти причины хорошо известны смоленским налоговикам.

Заметим, что учредителя общества этот вопрос даже не насторожил. Между тем это проблема всего лишь какого-то там суда, но не проблема для министра строительства и архитектуры, который легко находит гражданку России Кочанову и вместе с ней, путешествуя по высоким кабинетам в сопредельных с Беларусью областях РФ, как заправский менеджер, торгует щебнем производства РУПП «Гранит».

Отметим, что немаловажное значение при реализации продукции «Гранита» имеет формирование цены для покупателя на конкретной станции. Сам карьер продает щебень на так называемых условиях ФСА, т.е. на сайте предприятия указана цена продукции, загруженной в вагоны российских собственников на станции Ситница. Но РУПП «Гранит» практикует и продажу щебня в вагонах, собственником которых является белорусская железная дорога. А вот этой цены на сайте вы уже не найдете.

Почему? Да потому, что доставка щебня в этих вагонах в Россию, особенно в приграничные с РБ области, обходится на 30-40% дешевле, нежели в вагонах, предоставленных российскими собственниками. РУПП «Гранит» на этот год заключило около 150 контрактов на поставку продукции в РФ. Но на пальцах одной руки можно подсчитать число российских фирм, имеющих возможность воспользоваться белорусским вагонным парком, причем выбор этих фирм был сделан далеко не на тендерной основе.

Понятно, что Александр Войткус подписал с ООО «Гинтари» именно такой контракт. Возможности этого контракта позволяют отгрузить за год примерно 5000 полувагонов продукции РУПП «Гранит» на РФ по ценам ниже рыночных на треть. А вот обналичить в России нужную сумму сегодня больших проблем нет. Как и прикрыться нужными документами. И сколько угодно можно в Беларуси вести борьбу с коммерческим подкупом - это борьба с ветряными мельницами. Ведь формирование разных цен на собственную продукцию (а на РУПП, насколько нам известно, таких прейскурантов целых пять!) - прямой путь к процветанию криминальных схем управления бизнесом.

Любое предприятие, и, как ни странно звучит, в первую очередь белорусское, даже получив контракт (в заключении которого легко могут и отказать!) и оплатив щебень, месяцами ждет отгрузку, получая ответ «вагонов нет».

При этом Александр Войткус, как мантру, всем рассказывает про отсутствие вагонов, про щебень для БелАЭС, про магистральные дороги Беларуси, для строительства которых чуть ли не лично президент распоряжается инертными материалами. А вот для ООО «Гинтари» вагоны находятся в первую очередь. Ну уважает белорусская железная дорога фирму «Гинтари», что сделаешь! Так же, как Александру Войткусу нравятся фирмы с экзотическими названиями, такими, например, как «Камелот», «Гинтари» и пр.

Между тем из-за непродуманной ценовой политики на предприятии уже скопилось свыше 15 млн.т гранитного отсева; рекультивация такого количества неликвида потребует многие миллионы рублей. Вместо того, чтобы приложить все усилия для избавления от этого неликвида, РУПП «Гранит» за последние два года подняло цены на этот материал в Россию в 5 (!) раз и фактически остановило его экспорт. Постоянно в условиях острейшего дефицита продукции на карьере образуются излишки щебня различных фракций. Такой подход к ведению бизнеса уже привел к тому, что в ряде областей РФ смонтированы и работают комплексы вторичного дробления, что сняло зависимость от «Гранита». Полным ходом в РФ идут поиски альтернативных нерудных материалов.

Так, приграничные с РБ области Российской Федерации почти повсеместно при строительстве дорог перешли на продукцию Михайловского ГОКа (Курская область). Причем эти материалы, вне всяких сомнений, уступают по качеству щебню РУПП «Гранит», но в качестве альтернативы вполне применимы. А это десятки миллионов долларов, недополученные предприятием, и, следовательно, миллионы долларов, недоперечисленные в бюджет РБ.

А вот чтобы Минстройархитектуры РБ и его подчиненным предприятиям выстоять в этой конкурентной борьбе за место под солнцем на рынке нерудных материалов, может быть, следует опираться на других российских партнеров, прочно стоящих на земле, имеющих значительные финансы и производственные мощности, а не на некую юную особу, являющуюся одновременно директором двух фирм - в Пскове и Москве - и перемещающуюся между этими городами?

Денис Левинкевич, «БелГазета»