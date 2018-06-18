В России предложили обложить пошлиной все интернет-покупки за рубежом 2 18.06.2018, 13:10

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С инициативой выступила федеральная таможенная служба.

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила за несколько лет обнулить порог стоимости не облагаемых пошлиной покупок в иностранных интернет-магазинах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника в федеральных ведомствах. Информацию о подготовке соответствующего предложения подтвердил замглавы ФТС Тимур Максимов.

Сейчас в России лимит беспошлинного ввоза приобретенных в интернете товаров из-за рубежа установлен на уровне €1 тыс. в месяц при максимальном весе 31 кг. Сверх этой суммы пошлина составляет 30% и не менее €4 за килограмм. В результате договоренностей, заключенных ранее на уровне ЕАЭС, члены союза договорились снижать порог стоимости беспошлинных покупок: уже к 2020 году он должен достичь €200.

ФТС предлагает ускорить процесс, радикально снизив ставки уже в ближайшее время. Как пояснил замглавы ведомства Тимур Максимов, оно намерено выдвинуть идею об одновременном снижении порога стоимости беспошлинного ввоза и размера самой пошлины. По идее чиновников ФТС, следует снизить таможенный платеж с 30 до 20% и ввести сбор пошлины в размере 20% на коммерческие товары дешевле €200. Этот шаг должен стать этапом на пути к обнулению порога беспошлинного ввоза товаров. Перейти к обложению пошлиной всех покупок в зарубежных интернет-магазинах в ФТС предложили в течение 1–1,5 лет. Указанный срок потребуется, чтобы к новым условиям успели подготовиться как бизнес, так и «Почта России» и таможенные службы.

Предложения по снижению порога беспошлинного ввоза товаров уже направлены в Минфин. По оценкам ФТС, эта мера должна приносить в бюджет до 25 млрд руб. в год.

Планы снижения порога беспошлинного ввоза товаров уже озвучивались на разных уровнях власти. Так, предложение о его сокращении до €20 содержалось в проекте бюджета на 2018–2020 годы. В прошлом октябре «Почта России» предлагала ввести пошлины для товаров дороже €200 к 2019-му и дороже €20 к 2021 году.