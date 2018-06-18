Петр Порошенко: Ждем ответа ЕС на действия России в Азовском море 18.06.2018, 17:42

Петр Порошенко

Президент Украины собирается обсудить с ЕС «напряженные точки», создаваемые Россией.

Президент Украины Петр Порошенко намерен обсудить в ходе саммита "Украина-ЕС" 9 июля с лидерами Европейского Союза создаваемые Российской Федерацией в Черном и Азовском морях точки напряженности.

Об этом Порошенко написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Приветствую решение Совета ЕС продлить на год "крымский пакет" санкций против российского агрессора. Рассчитываем на жесткую позицию ЕС по новым вызовам безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях. Обсудим этот вопрос с лидерами ЕС на саммите 9 июля", - написал Порошенко.