Рейтинг доверия американцев к Белому дому достиг максимума за 13 лет 18.06.2018, 18:57

Опрос в США показал, что 38% жителей страны довольны тем, как она развивается при нынешнем курсе.

Социологический опрос, проведенный в США службой Gallup, показал, что 38% жителей удовлетворены положением дел в стране. Это наивысший показатель с 2005 года, когда число довольных достигало 39%, передает РБК.

Основными причинами увеличения называют снижение уровня безработицы, экономический рост, отказ Дональда Трампа от ядерной сделки с Ираном, а также переговоры американского президента с диктатором КНДР Ким Чен Ыном.

The Hill подчеркивает, что рост числа довольных произошел в основном за счет сторонников Республиканской партии. 68% из них считают, что администрация ведет правильную политику. Одобряют курс Белого дома и те опрошенные, кто не причисляет себя к сторонникам той или иной партии. Голосующие за Демократическую партию продолжают заявлять, что они недовольны положением дел. Число довольных демократов не превышает 13%.

Результаты опроса важны в первую очередь для Республиканской партии, которой в ноябре предстоит защищать свои позиции в конгрессе в ходе промежуточных выборов, отмечает издание The Hill.

Рейтинг доверия Дональда Трампа в конце мая достиг 45%. В то же время 55% участников опроса заявили, что не доверяют действующему главе Белого дома.

Опрос, проведенный службой Harvard CAPS/Harris Poll в конце мая, также показал, что из предложенных американцам 20 политиков лишь у двоих рейтинг доверия оказался выше рейтинга недоверия. Речь идет о бывшем вице-президенте Джо Байдене и представителе США в ООН Никки Хейли. Правда, в последнем случае 44% опрошенных заявили, что не знают, кто это такая.