Ученые: Голоса женщин стали ниже 5 18.06.2018, 19:31

За пять десятилетий основная частота женского голоса понизилась на 23 Гц.

До шаляпинского баса, конечно, еще далеко, тем не менее некоторые свежие исследования показали, что в ряде стран голоса женщин звучат все ниже. Что происходит?

Если вы послушаете записи радиопередач 1940-1950 годов, то сразу обратите внимание на то, насколько иначе тогда говорили люди, пишет glavnoe.ua.

Наиболее заметное отличие - произношение, интонация. Язык - это не нечто застывшее, он развивается, пытаясь соответствовать запросам своего времени.

Например, в Британии сейчас очень немногие говорят с так называемым нормативным произношением - "received pronunciation". Даже королева Елизавета II утратила некоторые стеклянные нотки в гласных, свойственные ее голосу в молодости.

Считается, что это результат перемен, которые произошли в британском обществе, в его иерархии, в его классовой структуре - лингвистически все перемешалось, и это достигло даже уровня Ее Величества.

Однако отличия не только в произношении. Перемены в обществе отразились и на том, как звучат голоса: у современных женщин они гораздо ниже, чем у их матерей и бабушек - как полагают исследователи, из-за меняющейся динамики влиятельности мужчин и женщин.

Сесилия Пембертон из Университета Южной Австралии изучила голоса двух групп австралийских женщин в возрасте от 18 до 25 лет. Она и ее коллеги сравнили записи разговаривающих женщин, сделанные в 1945 году, с более поздними записями начала 1990-х.

Исследователи обнаружили, что за пять десятилетий основная частота понизилась на 23 Гц - от средних 229 Гц (примерно ля диез малой октавы) до 206 Гц (примерно соль диез). Такую разницу легко услышать.

Исследователи скрупулезно отобрали образцы записанной речи, учтя разные демографические факторы: например, все женщины были студентками университета и никто из них не курил.

Кроме того, было принято во внимание, что женщины из 90-х могли принимать противозачаточные таблетки, что ведет к гормональным сдвигам и способно изменить голос. Таких женщин исключили из исследования, однако и после этого его результаты остались прежними.

По мнению ученых, перемены в высоте женского голоса отражают более заметную роль в обществе, которую сейчас играют женщины. Разговаривать более низким голосом они стремятся, чтобы подчеркнуть свой авторитет и лидерство на работе.

Известно, что бывший британский премьер-министр Маргарет Тэтчер специально занималась с педагогом по голосу, чтобы научиться звучать более авторитетно. Ей удалось понизить частоту своего голоса аж на 60 Гц, что просто удивительно.

И хотя большинство наших современников вряд ли пустится во все тяжкие только для того, чтобы звучать иначе, последние исследования показывают: все мы самопроизвольно меняем высоту голоса, когда хотим подчеркнуть свой статус.

В одном из экспериментов Джой Чен из Университета Иллинойса попросила участников, разбитых на группы из 4-8 человек, выполнить необычное задание, где среди прочего надо было выстроить по важности предметы, необходимые астронавту, потерпевшему аварию на Луне.

А в конце эксперимента она попросила каждого участника (в разговоре один на один) выстроить по влиятельности и лидерским качествам членов своей группы.

Эти разговоры она записала, и на записи очевидно, что большинство изменяло высоту своего голоса в первые же минуты беседы, и по этим переменам можно было спрогнозировать их рейтинг внутри группы.

Это выглядело справедливым и для мужчин, и для женщин: те, кто понижал голос, в итоге пользовались большим уважением внутри своей группы и воспринимались как лидеры.

Те же, кто повышал частоту своего голоса, воспринимались как более послушные, их статус был ниже.

"Уже по первым минутам разговора вы могли спрогнозировать, что происходит внутри группы с точки зрения ее иерархии", - рассказывает Чен.

Как подчеркивает Джой Чен, в дикой природе это обычная тактика. Многие приматы - от макак-резусов до шимпанзе - стремятся звучать ниже во время ссор. "Это как сигнал другим: они готовы сражаться, защищать свою территорию и ресурсы и утвердить свой статус".

Примерно то же самое можно сказать и о людях, старающихся говорить низким голосом. "Их рассматривали как лидеров, навязывающих коллективу свою волю, они пользовались большим влиянием и принимали решения от имени группы".

Результаты исследования Чен подкрепляют гипотезу Пембертон о том, что перемены в звучании голоса австралийских женщин связаны с достижениями в борьбе за гендерное равноправие - и эта тенденция также отмечена в Швеции, США и Канаде.

По-видимому, женщины, сознательно или бессознательно, приспосабливают свой голос к тем новым возможностям, которые сегодня открываются перед ними.

В этом смысле интересно сравнить ситуацию в странах с разными культурами. Например, женщины в Нидерландах как правило говорят более низким голосом, чем японки. И это может быть связано с преобладающими гендерными стереотипами в японском обществе (неравенство полов в Японии также отражается на разрыве между мужчинами и женщинами в оплате труда).

Однако, как подчеркивает Чен, такие перемены, хоть и выглядят позитивно, не всегда идут на пользу самим женщинам - даже в тех странах, где их более низкий голос воспринимается как нечто обычное.

"Хотя более низкие голоса - как и другие признаки напористого поведения - в итоге сигнализируют о власти и авторитете, которыми обладает женщина (как и мужчина), нежелательным побочным эффектом может стать то, что такая женщина станет вызывать меньше симпатии", - говорит она.

Чен ссылается на исследование, показавшее, что обладательниц более низких голосов находят менее сексуально привлекательными и менее склонными договариваться.

В этом смысле это еще один пример двойных стандартов, с которыми женщины сталкиваются на рабочем месте: те же качества, за которые хвалят и уважают мужчин, у женщин часто рассматриваются как нечто негативное.

Достаточно вспомнить, как писали в СМИ о Хиллари Клинтон: то она разговаривает визгливым голосом, то слишком холодна и неэмоциональна…

Да, возможно, более низкие голоса - это слышимый признак прогресса, но нам еще предстоит пройти длинный путь, прежде чем общество окончательно избавится от всех гендерных предрассудков.