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Видеофакт: В Оршу въехала колонна бронетехники РФ с символикой «ОРДЛО»

  • 18.06.2018, 20:50
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Милиция не только не штрафовала за незарегистрированную символику, но и расчищала дорогу перед колонной.

Бронепробег российской бронетехники «Дорога Мужества» в этом году выглядел более агрессивно, чем в прошлом году. Колонна прошла по центральной улице Ленина до памятника «Катюши», а оттуда к Коллегиуму Иезуитов, передает «Радыё Рацыя».

В колонне техники ехали современные джипы с символикой «ДНР», «ЛНР» и надписями «Новороссия мы с вами».

Милиция не только не штрафовала за незарегистрированную символику, но и расчищала дорогу перед колонной.

Женщина около джипа кричала: «Вы же белорусы у вас же тоже есть патриотизм» и «Приезжайте к нам в Саратов!».

После площади техника направилась в Пищалово, откуда «Катюша» дала свой первый залп по Орше в 1941 году, после колонна поедет на Минск, а оттуда в Брест.


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